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L'UE travaille sur la mise en place d'une capacité de production d'armes nucléaires, dénonce Moscou
L'UE travaille sur la mise en place d'une capacité de production d'armes nucléaires, dénonce Moscou
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08.04.2026, Sputnik Afrique
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L'UE travaille sur la mise en place d'une capacité de production d'armes nucléaires, dénonce Moscou

10:14 08.04.2026 (Mis à jour: 10:21 08.04.2026)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaArmes nucléaires pour Kiev: Londres et Paris tentent d'entraîner Washington dans un conflit nucléaire avec Moscou – expert militaire
Armes nucléaires pour Kiev: Londres et Paris tentent d'entraîner Washington dans un conflit nucléaire avec Moscou – expert militaire - Sputnik Afrique, 1920, 08.04.2026
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La direction de l'Union européenne cherche à gagner du temps pour développer clandestinement son industrie nucléaire et préparer l'opinion publique, indique le communiqué.
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"Ursula von der Leyen et ses complices rêvent de la sinistre gloire des dirigeants de l'Allemagne nazie qui ont déclenché la Seconde Guerre mondiale", martèle le communiqué.
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