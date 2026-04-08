Il est prévu que le Royaume-Uni et la France continueront de renforcer la coordination de leurs doctrines nucléaires nationales, a déclaré ce mercredi le service russe. Il est prévu que le Royaume-Uni et la France continueront de renforcer la coordination de leurs doctrines nucléaires nationales, a déclaré ce mercredi le service russe.

La direction de l'Union européenne cherche à gagner du temps pour développer clandestinement son industrie nucléaire et préparer l'opinion publique, indique le communiqué. La direction de l'Union européenne cherche à gagner du temps pour développer clandestinement son industrie nucléaire et préparer l'opinion publique, indique le communiqué.

Des spécialistes allemands sont capables de se procurer du plutonium de qualité militaire pour un engin explosif nucléaire en un mois environ, affirme le SVR. Des spécialistes allemands sont capables de se procurer du plutonium de qualité militaire pour un engin explosif nucléaire en un mois environ, affirme le SVR.