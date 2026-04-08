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Le Togo boucle avec succès sa 3è sortie sur le marché de l'UEMOA en 2026

Le Togo boucle avec succès sa 3è sortie sur le marché de l'UEMOA en 2026

Sputnik Afrique

Le Togo vient de boucler avec succès sa troisième sortie sur le marché régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en mobilisant 33... 08.04.2026, Sputnik Afrique

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D'après les résultats officiels de cette nouvelle levée de fonds, relayés par des médias locaux, l'opération visant initialement à mobiliser 30 milliards de FCFA, a suscité l'engouement des investisseurs dont les soumissions globales ont atteint 120,7 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 402,39 %.Quelque 20 milliards FCFA ont été levés à travers des obligations d’une maturité de 3 ans, assorties d’un taux d’intérêt fixe de 6,15 %, précise-t-on.Les OAT de maturité de 5 ans ont mobilisé 10 milliards FCFA à un taux de 6,35 %, tandis que celles dont la maturité est de 7 ans ont permis d’engranger 3 milliards FCFA, avec un rendement de 6,50 %, selon la même source.Cette opération, lancée le 3 avril courant, porte à 82,5 milliards FCFA le montant global levé par le pays ouest-africain sur le marché de l'UEMOA depuis de le début de l'année en cours.Au titre de l’exercice 2026, le Togo envisage de mobiliser 463,5 milliards FCFA sur ce marché financier régional afin de contribuer au financement du budget de l’État.

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