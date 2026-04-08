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"Face à la domination occidentale, la Russie, la Chine et l'Iran sont des puissances contestatrices"

"Face à la domination occidentale, la Russie, la Chine et l'Iran sont des puissances contestatrices"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi analyse les tendances géopolitiques lourdes et les enjeux... 08.04.2026, Sputnik Afrique

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"En face de la domination occidentale, la Russie, la Chine et l'Iran sont des puissances contestatrices" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi analyse les tendances géopolitiques lourdes et les enjeux globaux, dont le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et la coalition israélo-américaine.

Mohamed Laïchoubi distingue deux courants au sein de la gouvernance mondiale :"En face de la domination occidentale, notamment américaine, la Russie, la Chine et l'Iran sont des puissances contestatrices de ce monde hégémonique. Elles estiment que le système occidental est en train d'écraser le reste du monde, qu'il est injuste et qu'on ne peut pas continuer comme ça", a affirmé l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi.Le politologue souligne que le conflit autour de l’Iran comporte un triple enjeu stratégique: sa position au Moyen-Orient, son accès direct à l’Eurasie par la mer Caspienne et l’importance géoéconomique de cette région, le cœur des doctrines occidentales depuis un siècle, l’Eurasie et la zone indopacifique représentant 35 % de la richesse mondiale et 60 % de la population.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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