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"L'orientation vers la Russie est une opportunité pour Madagascar"

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Richard Rakotonirina est le président de l'association "Les Amis de la Russie à Madagascar" et du parti Réveil Patriotique de Madagascar Uni. Pour Sputnik... 08.04.2026, Sputnik Afrique

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"L'orientation vers la Russie est une opportunité pour Madagascar" Sputnik Afrique Richard Rakotonirina est le président de l'association "Les Amis de la Russie à Madagascar" et du parti Réveil Patriotique de Madagascar Uni. Pour Sputnik Afrique, il a fait le point sur son programme politique et sur les perspectives de coopération entre la Russie et son île.

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