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"L'orientation vers la Russie est une opportunité pour Madagascar"
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"L'orientation vers la Russie est une opportunité pour Madagascar"
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Richard Rakotonirina est le président de l'association "Les Amis de la Russie à Madagascar" et du parti Réveil Patriotique de Madagascar Uni. Pour Sputnik Afrique, il a fait le point sur son programme politique et sur les perspectives de coopération entre la Russie et son île.
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"L'orientation vers la Russie est une opportunité pour Madagascar"

15:59 08.04.2026
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"L'orientation vers la Russie est une opportunité pour Madagascar"
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Anthony Lefebvre
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Richard Rakotonirina est le président de l'association "Les Amis de la Russie à Madagascar" et du parti Réveil Patriotique de Madagascar Uni. Pour Sputnik Afrique, il a fait le point sur son programme politique et sur les perspectives de coopération entre la Russie et son île.

"L'orientation vers la Russie est une opportunité pour Madagascar, vu le contexte international, géopolitique, qui va bientôt éradiquer l'hégémonie occidentale et américaine", a déclaré Richard Rakotonirina.

"C'est une bonne démarche de la part du Président Poutine et nous souhaitons quand même que ça ne va pas s'arrêter là, mais ça va continuer toujours, comme auparavant, au temps de l'ex-URSS.", a-t-il estimé concernant la livraison récente de matériel militaire russe à Madagascar.

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