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"Un plan machiavélique orchestré pour nuire aux efforts consentis par le peuple burkinabé"
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Le gouvernement burkinabè a fustigé la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur de prétendues violations de droits humains. Pour Sputnik... 07.04.2026, Sputnik Afrique
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"Un plan machiavélique orchestré pour nuire aux efforts consentis par le peuple burkinabé"
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Le gouvernement burkinabè a fustigé la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur de prétendues violations de droits humains. Pour Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabé Abdoulaye Nabaloum a analysé la posture d'Ouagadougou.
Retrouvez également dans cette émission: -Le soldat camerounais à l'indicatif d'appel "Seryoga", récemment naturalisé russe, sur son parcours au sein de l'armée russe et sa procédure de naturalisation. -Donald Brice Kamgang, journaliste et analyste politique camerounais, sur la création du poste de vice-président du Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Un plan machiavélique orchestré pour nuire aux efforts consentis par le peuple burkinabé"
Le gouvernement burkinabè a fustigé la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur de prétendues violations de droits humains. Pour Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabé Abdoulaye Nabaloum a analysé la posture d'Ouagadougou.
"Il y a en arrière-plan souvent un plan machiavélique orchestré dans le sens de nuire ou d'annihiler tous les efforts consentis par le peuple burkinabé et les autorités burkinabées", a déclaré au micro de Zone de Contact l'analyste politique burkinabè Abdoulaye Nabaloum.
"Le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, a vu clair dans le jeu de ces organisations qui ne sont que de simples, je veux dire, ce sont des mécanismes ou des outils de l'impérialisme international pour continuer à soutenir le terrorisme et à assurer son financement", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Le soldat camerounais à l'indicatif d'appel "Seryoga", récemment naturalisé russe, sur son parcours au sein de l'armée russe et sa procédure de naturalisation.
-Donald Brice Kamgang, journaliste et analyste politique camerounais, sur la création du poste de vice-président du Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !