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"Un plan machiavélique orchestré pour nuire aux efforts consentis par le peuple burkinabé"

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Sputnik Afrique

Le gouvernement burkinabè a fustigé la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur de prétendues violations de droits humains. Pour Sputnik... 07.04.2026, Sputnik Afrique

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"Un plan machiavélique orchestré pour nuire aux efforts consentis par le peuple burkinabé" Sputnik Afrique Le gouvernement burkinabè a fustigé la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur de prétendues violations de droits humains. Pour Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabé Abdoulaye Nabaloum a analysé la posture d'Ouagadougou.

Retrouvez également dans cette émission: -Le soldat camerounais à l'indicatif d'appel "Seryoga", récemment naturalisé russe, sur son parcours au sein de l'armée russe et sa procédure de naturalisation. -Donald Brice Kamgang, journaliste et analyste politique camerounais, sur la création du poste de vice-président du Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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