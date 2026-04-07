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Niamey abrite un forum international sur les énergies renouvelables

Niamey abrite un forum international sur les énergies renouvelables

Sputnik Afrique

Un forum international sur les énergies renouvelables se tiendra du 07 au 08 Avril courant dans la capitale nigérienne Niamey, traitant du modèle de transition... 07.04.2026, Sputnik Afrique

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Organisée par le ministère de l'énergie en collaboration avec ses partenaires, cette rencontre se veut un espace d'échanges sur un modèle de transition énergétique qui soit pragmatique et plus attrayant, capable de soutenir une industrialisation durable créatrice d’emplois et de valeur ajoutée au Niger, rapporte l’agence nigérienne de presse.Les participants à cet événement discuteront également des moyens de promouvoir la recherche et développement dans le secteur des énergies renouvelables afin de renforcer l’accès aux services énergétiques durables des populations nigériennes.En plus de promouvoir le cadre institutionnel et réglementaire favorable au déploiement des énergies renouvelables, ce forum vise à favoriser les échanges sur les technologies innovantes et les modèles de transition énergétiques, à créer des partenariats pour mobiliser les investissements des projets prioritaires en vue de soutenir le secteur industriel et aussi de promouvoir le contenu local et l’inclusion sociale.Au menu de ce forum, figurent une exposition et une visite des stands ainsi qu’une conférence sur les thématiques en lien avec les énergies renouvelables.Cette manifestation prévoit aussi une conférence des ministres, une exposition; des conférences /panels et des rencontres B2B et B2G.

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