https://fr.sputniknews.africa/20260407/lalgerie-et-la-mauritanie-veulent-hisser-leurs-relations-aux-rangs-strategiques-1084908221.html

L'Algérie et la Mauritanie veulent hisser leurs relations aux rangs stratégiques

L'Algérie et la Mauritanie veulent hisser leurs relations aux rangs stratégiques

Sputnik Afrique

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé, lundi à... 07.04.2026, Sputnik Afrique

2026-04-07T07:44+0200

2026-04-07T07:44+0200

2026-04-07T07:44+0200

algérie

mauritanie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/07/1084907824_0:163:1080:771_1920x0_80_0_0_2dd38757311d690ba038c830c55fa2a8.jpg

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé, lundi à Alger, que les acquis importants réalisés par le partenariat entre l'Algérie et la Mauritanie, durant les trois dernières années, sont une source de satisfaction et d'optimisme, soulignant que la volonté politique commune entre les dirigeants des deux pays frères incarne l'engagement ferme à hisser les relations bilatérales aux rangs stratégiques qu'elles méritent. M. Attaf s'est ainsi exprimé lors des travaux du comité de suivi algéro-mauritanien en prévision de la 20e session de la Grande commission mixte algéro-mauritanienne, prévue mardi, affirmant que "les acquis importants réalisés par notre partenariat bilatéral durant les trois dernières années constituent dans leur ensemble, et dans leurs spécificités, une source de satisfaction et d'optimisme, mais aussi une source de motivation pour promouvoir nos relations bilatérales à de plus larges perspectives de coopération, d'intégration et de développement commun". Il a précisé que les ambitions et les aspirations des deux pays "sont bien au delà des niveaux et des chiffres actuels, car la volonté politique commune des dirigeants de nos deux pays frères incarne la volonté ferme de hisser les relations bilatérales aux rangs stratégiques qu'elles méritent (...)". "Nous nous réunissons trois ans après la tenue de la dernière session de ce mécanisme bilatéral afin de faire le point de ce qui a été accompli comme réalisations et d'évaluer les dysfonctionnements constatés (...), une voie que les dirigeants de nos deux pays frères, le Président Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont choisi comme symbole majeur des relations algéro-mauritaniennes et comme objectif clair de la coopération bilatérale entre nos deux pays mais aussi comme une ambition commune à laquelle nous tenons sans jamais nous en écarter, malgré la complexité des défis et des bouleversements, qu'ils soient régionaux ou internationaux", a-t-il ajouté. M. Attaf a souligné dans ce contexte que la fermeté, la détermination et la volonté politique sont autant "de leviers solides et de forces motrices impulsées par les dirigeants des deux pays frères, et qui ont fortement contribué à la dynamique soutenue que connaissent les relations algéro-mauritaniennes sur tous les plans politique, sécuritaire, économique et social".

algérie

mauritanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

algérie, mauritanie