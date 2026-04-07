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Fortifi Lushima: “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”

Fortifi Lushima: “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”

Sputnik Afrique

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Fortifi Lushima: “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale” Sputnik Afrique Dans cette émission spéciale d’Avenir Souverain consacrée à la promotion de son ouvrage « RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale », Fortifi Lushima leader panafricaniste revient sur le paradoxe d’un pays riche mais appauvri, et appelle à une rupture stratégique pour faire émerger le Congo comme puissance mondiale.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Fortifi Lushima propose une relecture profonde du destin congolais à travers son ouvrage. Selon lui, la République démocratique du Congo reste enfermée dans un paradoxe frappant: un pays aux richesses immenses, mais durablement appauvri, une situation qu’il attribue à un système international hérité de la colonisation. Dans “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”, il développe une approche qui rompt avec les lectures classiques, en présentant le Congo non pas comme un simple État post-colonial, mais comme un État-civilisation en devenir.Pourtant, pour l’auteur, cette trajectoire reste entravée par l’absence d’une véritable doctrine stratégique capable de structurer une vision nationale et de projeter le pays sur la scène internationale. À travers cette réflexion, Fortifi Lushima ne se limite pas à poser un diagnostic : il esquisse une feuille de route, une ambition, une direction, invitant les Congolais à repenser leur place dans le monde et à construire les fondations d’une puissance globale.

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