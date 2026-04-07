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Fortifi Lushima: “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”
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Dans cette émission spéciale d’Avenir Souverain consacrée à la promotion de son ouvrage " RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale ", Fortifi... 07.04.2026, Sputnik Afrique
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Fortifi Lushima: “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”
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Dans cette émission spéciale d’Avenir Souverain consacrée à la promotion de son ouvrage « RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale », Fortifi Lushima leader panafricaniste revient sur le paradoxe d’un pays riche mais appauvri, et appelle à une rupture stratégique pour faire émerger le Congo comme puissance mondiale.
Sur les ondes de Sputnik Afrique, Fortifi Lushima propose une relecture profonde du destin congolais à travers son ouvrage. Selon lui, la République démocratique du Congo reste enfermée dans un paradoxe frappant: un pays aux richesses immenses, mais durablement appauvri, une situation qu’il attribue à un système international hérité de la colonisation. Dans “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”, il développe une approche qui rompt avec les lectures classiques, en présentant le Congo non pas comme un simple État post-colonial, mais comme un État-civilisation en devenir.Pourtant, pour l’auteur, cette trajectoire reste entravée par l’absence d’une véritable doctrine stratégique capable de structurer une vision nationale et de projeter le pays sur la scène internationale. À travers cette réflexion, Fortifi Lushima ne se limite pas à poser un diagnostic : il esquisse une feuille de route, une ambition, une direction, invitant les Congolais à repenser leur place dans le monde et à construire les fondations d’une puissance globale.
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Fortifi Lushima: “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”
15:39 07.04.2026 (Mis à jour: 15:48 07.04.2026)
Dans cette émission spéciale d’Avenir Souverain consacrée à la promotion de son ouvrage " RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale ", Fortifi Lushima leader panafricaniste revient sur le paradoxe d’un pays riche mais appauvri, et appelle à une rupture stratégique pour faire émerger le Congo comme puissance mondiale.
Sur les ondes de Sputnik Afrique, Fortifi Lushima
propose une relecture profonde du destin congolais à travers son ouvrage. Selon lui, la République démocratique du Congo reste enfermée dans un paradoxe frappant: un pays aux richesses immenses, mais durablement appauvri, une situation qu’il attribue à un système international hérité de la colonisation. Dans “RD Kongo, deviens ce que tu es: une puissance mondiale”,
il développe une approche qui rompt avec les lectures classiques, en présentant le Congo non pas comme un simple État post-colonial, mais comme un État-civilisation en devenir.
Pourtant, pour l’auteur, cette trajectoire reste entravée par l’absence d’une véritable doctrine stratégique capable de structurer une vision nationale et de projeter le pays sur la scène internationale. À travers cette réflexion, Fortifi Lushima ne se limite pas à poser un diagnostic : il esquisse une feuille de route, une ambition, une direction, invitant les Congolais à repenser leur place dans le monde et à construire les fondations d’une puissance globale.
“Le Congo n’est pas pauvre. Le Congo est riche, mais cette richesse est capturée et empêchée de se transformer en puissance. Tant que nous continuerons à analyser notre situation uniquement à travers nos faiblesses internes, sans voir le système global qui organise cette dépendance, nous resterons dans l’impasse. Le véritable enjeu, c’est de construire une vision, une doctrine stratégique, et de penser le Congo comme une puissance en devenir”, affirme-t-il.