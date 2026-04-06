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"Il y a une recomposition en cours dans le Golfe"

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Les Emirats Arabes Unis se sont désengagés du programme du futur avion Rafale F5 et laissent la France assumer seule son financement. Au micro de Sputnik... 06.04.2026, Sputnik Afrique

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"Il y a une recomposition en cours dans le Golfe" Sputnik Afrique Les Emirats Arabes Unis se sont désengagés du programme du futur avion Rafale F5 et laissent la France assumer seule son financement. Au micro de Sputnik Afrique, François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, est revenu sur les conséquences pour Paris de ce retrait émirati.

Retrouvez également dans cette émission: - Pr Sabine Eta-Fouda et Ferry Djou, écrivain et professionnel de communication camerounais, sur les infanticides et meurtres d'enfants qui secouent le Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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