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"Il y a une recomposition en cours dans le Golfe"
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Les Emirats Arabes Unis se sont désengagés du programme du futur avion Rafale F5 et laissent la France assumer seule son financement. Au micro de Sputnik... 06.04.2026, Sputnik Afrique
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"Il y a une recomposition en cours dans le Golfe"
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Les Emirats Arabes Unis se sont désengagés du programme du futur avion Rafale F5 et laissent la France assumer seule son financement. Au micro de Sputnik Afrique, François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, est revenu sur les conséquences pour Paris de ce retrait émirati.
Retrouvez également dans cette émission: - Pr Sabine Eta-Fouda et Ferry Djou, écrivain et professionnel de communication camerounais, sur les infanticides et meurtres d'enfants qui secouent le Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Les Emirats Arabes Unis se sont désengagés du programme du futur avion Rafale F5 et laissent la France assumer seule son financement. Au micro de Sputnik Afrique, François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, est revenu sur les conséquences pour Paris de ce retrait émirati.
"Il y a une recomposition en cours dans le Golfe, ça veut dire que les plans et les programmes qui nous paraissaient bons hier ne sont plus forcément bons pour aujourd'hui ou pour demain. Il y a une nouvelle évaluation à faire de la part des Émirats Arabes Unis qui ont l'impression de ne pas recevoir pour leur argent autant que ce qu'ils espéraient", a déclaré au micro de Zone de Contact François Meylan.
"La France n'a pas les moyens, la France n'a pas l'argent aujourd'hui pour pouvoir poursuivre ce développement du Rafale F5 seul. C'est beaucoup plus problématique pour la France aujourd'hui, qui en plus a vu que ses collègues ne sont pas fiables, ne sont pas fiables du tout. Les Allemands ne sont pas fiables en termes de défense, les Anglais non plus, et les autres membres du continent non plus, et surtout de l'Union Européenne et en plus de l'OTAN, puisqu'ils ne sont quasiment aucun à avoir soutenu l'économie, donc l'industrie militaire française, puisque aucun ne s'est intéressé au Rafale, ce qui est dommage, puisque c'est un très bon avion", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Pr Sabine Eta-Fouda et Ferry Djou, écrivain et professionnel de communication camerounais, sur les infanticides et meurtres d'enfants qui secouent le Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !