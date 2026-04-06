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‎Entre souveraineté et démocratie: le Sahel à la croisée des chemins

‎Entre souveraineté et démocratie: le Sahel à la croisée des chemins

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Dans cet épisode de Tandem, Mr Baba Moulaye Haïdara, ancien ministre malien, analyse les enjeux de souveraineté, de transition et de partenariats extérieurs au... 06.04.2026, Sputnik Afrique

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Entre souveraineté et démocratie : le Sahel à la croisée des chemins Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Mr Baba Moulaye Haïdara, ancien ministre malien, analyse les enjeux de souveraineté, de transition et de partenariats extérieurs au Sahel, en mettant le Mali au cœur de ses réflexions.

Baba Moulaye Haïdara occupait le poste du ministre du Développement industriel et de la Promotion des investissements (2018-2019), des Transports et du Désenclavement (2018) et était de même directeur général de l’Autorité routière malienne (2015-2018). Dans une interview avec Tandem, il explique que la colonisation visait les ressources et les marchés, et que la CEDEAO est devenue un outil permettant à certains de gouverner les pays africains officieusement.L’ancien ministre souligne le partenariat solide et sérieux avec la Russie, qu’il admire depuis sa jeunesse en raison de l’Union soviétique. Il note les avancées des BRICS et de la Chine, et insiste sur la sincérité russe qui fournit les armements nécessaires sans restriction. Il appelle à renforcer ce partenariat entre les trois pays de l’AES, à rassurer les partenaires comme les BRICS, et à faire de cette relation un exemple, tout en saluant Vladimir Poutine comme un allié respecté.Selon lui, l’Union africaine doit jouer un rôle d’arbitre pour équilibrer les relations entre États et régions, en tenant compte des opinions nationales, et œuvrer à la réunification des peuples africains au-delà des sommets protocolaires. Concernant les élections au Mali, il insiste sur la nécessité de stabiliser le pays et de laisser les militaires achever leur mission contre les menaces quotidiennes avant toute organisation électorale. Il appelle les Maliens à se rassembler autour du président Assimi Goïta, à comprendre ses actions, à soutenir l’union sacrée et à renforcer l’AES face au monde.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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