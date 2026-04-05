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La crise du détroit d'Ormuz "annonce une redéfinition progressive des équilibres mondiaux"

La crise du détroit d'Ormuz "annonce une redéfinition progressive des équilibres mondiaux"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale, à l'université de Guelma, dans l'est de... 05.04.2026, Sputnik Afrique

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La crise du détroit d'Ormuz "annonce une redéfinition progressive des équilibres mondiaux" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale, à l'université de Guelma, dans l'est de l'Algérie, compare les crises de Suez en juillet 1956 et d'Ormuz actuellement, et ce qu'elles suscitent comme dynamique semblable d'effondrement des empires, britannique et US.

Dans un contexte marqué par le blocage du détroit d’Ormuz et la baisse des réserves stratégiques américaines, Mohamed Salah Djemal estime que "cette crise montre surtout une perte de marge de manœuvre stratégique" pour les États-Unis. Il explique que la diminution des stocks énergétiques réduit la capacité américaine à faire face à une crise prolongée, pouvant entraîner:Le chercheur ajoute que l’endettement américain, désormais au-delà de 39.000 milliards de dollars, révèle un déséquilibre structurel de l’économie: le financement par la dette permanente fragilise à long terme le modèle économique des États-Unis. Le recul progressif des investissements étrangers traduit une prudence grandissante.Concernant la crise d’Ormuz, il note enfin que plusieurs alliés adoptent une posture prudente afin d’éviter une escalade.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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