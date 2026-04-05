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La crise du détroit d'Ormuz "annonce une redéfinition progressive des équilibres mondiaux"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale, à l'université de Guelma, dans l'est de... 05.04.2026, Sputnik Afrique
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La crise du détroit d'Ormuz "annonce une redéfinition progressive des équilibres mondiaux"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale, à l'université de Guelma, dans l'est de l'Algérie, compare les crises de Suez en juillet 1956 et d'Ormuz actuellement, et ce qu'elles suscitent comme dynamique semblable d'effondrement des empires, britannique et US.
Dans un contexte marqué par le blocage du détroit d’Ormuz et la baisse des réserves stratégiques américaines, Mohamed Salah Djemal estime que "cette crise montre surtout une perte de marge de manœuvre stratégique" pour les États-Unis. Il explique que la diminution des stocks énergétiques réduit la capacité américaine à faire face à une crise prolongée, pouvant entraîner:Le chercheur ajoute que l’endettement américain, désormais au-delà de 39.000 milliards de dollars, révèle un déséquilibre structurel de l’économie: le financement par la dette permanente fragilise à long terme le modèle économique des États-Unis. Le recul progressif des investissements étrangers traduit une prudence grandissante.Concernant la crise d’Ormuz, il note enfin que plusieurs alliés adoptent une posture prudente afin d’éviter une escalade.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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La crise du détroit d'Ormuz "annonce une redéfinition progressive des équilibres mondiaux"
14:12 05.04.2026 (Mis à jour: 14:14 09.04.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale, à l'université de Guelma, dans l'est de l'Algérie, compare les crises de Suez en juillet 1956 et d'Ormuz actuellement, et ce qu'elles suscitent comme dynamique semblable d'effondrement des empires, britannique et US.
Dans un contexte marqué par le blocage du détroit d’Ormuz et la baisse des réserves stratégiques américaines, Mohamed Salah Djemal estime que "cette crise montre surtout une perte de marge de manœuvre stratégique" pour les États-Unis. Il explique que la diminution des stocks énergétiques réduit la capacité américaine à faire face à une crise prolongée, pouvant entraîner:
une hausse durable des prix de l’énergie,
une pression sur les économies occidentales,
des effets en chaîne sur l’industrie, l’agriculture et l’inflation mondiale.
Le chercheur ajoute que l’endettement américain, désormais au-delà de 39.000 milliards de dollars, révèle un déséquilibre structurel de l’économie: le financement
par la dette permanente fragilise à long terme le modèle économique des États-Unis. Le recul progressif des investissements étrangers traduit une prudence grandissante.
Concernant la crise d’Ormuz, il note enfin que plusieurs alliés adoptent une posture prudente afin d’éviter une escalade.
"Cela traduit une volonté d’éviter un conflit élargi, mais aussi une prise de distance stratégique. Les tensions actuelles dépassent le cadre régional et s’inscrivent dans une dynamique globale. La combinaison des crises crée une instabilité systémique. Cette période pourrait marquer une transition vers un ordre international plus fragmenté. Elle annonce une redéfinition progressive des équilibres mondiaux", a souligné Mohamed Salah Djemal.
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