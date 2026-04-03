Avoir un proxy ou mourir au front: le dilemme géopolitique de l'Europe

"Les Européens, face à la Russie, ont un proxy. Ils peuvent détruire l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien contre la Russie. Ils ne sont pas touchés directement par ce conflit. Ils donnent des armes au régime de Kiev, qui se bat contre les Russes. Les Européens n'ont pas besoin d'être en première ligne. D'ailleurs, ils ne seraient pas capables militairement de le faire. Et dans le cas de l'Iran, les États-Unis, qui ont sous-estimé cette opération dans leur doctrine de sous-traitance géopolitique, aimeraient bien pousser les Européens au front, parce qu'ils ne sont pas capables seuls d'y faire face, les pays du Golfe encore moins. Mais les Européens, là, n’ont pas de proxys pour se battre contre l'Iran, il faudrait aller au front. Les Européens n'ont pas les moyens militaires. Ils perdraient la bataille et, en plus, personne n'est prêt à mourir pour détruire l'Iran".