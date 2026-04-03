https://fr.sputniknews.africa/20260403/avoir-un-proxy-ou-mourir-au-front-le-dilemme-geopolitique-de-leurope-1084819493.html
Avoir un proxy ou mourir au front: le dilemme géopolitique de l'Europe
Avoir un proxy ou mourir au front: le dilemme géopolitique de l'Europe
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, discute des implications géopolitiques de la guerre en Iran. En... 03.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-03T13:56+0200
2026-04-03T13:56+0200
2026-04-07T12:37+0200
sans détour
podcasts
conflit ukrainien
politique
union européenne (ue)
europe
états-unis
ukraine
iran
analyse
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/03/1084821789_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c1f6ea9242f39232322b5669a6715b0c.jpg
Avoir un proxy ou mourir au front: le dilemme géopolitique de l'Europe
Sputnik Afrique
Avoir un proxy ou mourir au front: le dilemme géopolitique de l'Europe
Les conflits en Ukraine et en Iran se construisent autour et par la recherche de proxys, comme l’explique Pierre-Emmanuel Thomann:Selon l'expert, bien loin d’un agenda de paix, depuis l’élection de Trump à la présidence américaine, les tensions ne font que monter:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
europe
états-unis
ukraine
iran
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/03/1084821789_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_62a226c21f25e67f605d25ed4306b046.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
podcasts, conflit ukrainien, politique, union européenne (ue), europe, états-unis, ukraine, iran, analyse, аудио
podcasts, conflit ukrainien, politique, union européenne (ue), europe, états-unis, ukraine, iran, analyse, аудио
Avoir un proxy ou mourir au front: le dilemme géopolitique de l'Europe
13:56 03.04.2026 (Mis à jour: 12:37 07.04.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, discute des implications géopolitiques de la guerre en Iran. En une question: nous dirigeons-nous plus rapidement vers un monde multipolaire?
Les conflits en Ukraine et en Iran se construisent autour et par la recherche de proxys, comme l’explique Pierre-Emmanuel Thomann:
"Les Européens, face à la Russie, ont un proxy. Ils peuvent détruire l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien contre la Russie. Ils ne sont pas touchés directement par ce conflit. Ils donnent des armes au régime de Kiev, qui se bat contre les Russes. Les Européens n'ont pas besoin d'être en première ligne. D'ailleurs, ils ne seraient pas capables militairement de le faire. Et dans le cas de l'Iran, les États-Unis, qui ont sous-estimé cette opération dans leur doctrine de sous-traitance géopolitique, aimeraient bien pousser les Européens au front, parce qu'ils ne sont pas capables seuls d'y faire face, les pays du Golfe encore moins. Mais les Européens, là, n’ont pas de proxys pour se battre contre l'Iran, il faudrait aller au front. Les Européens n'ont pas les moyens militaires. Ils perdraient la bataille et, en plus, personne n'est prêt à mourir pour détruire l'Iran".
Selon l'expert, bien loin d’un agenda de paix, depuis l’élection de Trump à la présidence américaine, les tensions ne font que monter:
"En réalité, son agenda est celui d'essayer par la force militaire de regagner les points perdus dans les présidences précédentes des États-Unis vers le monde multipolaire. Et donc, je crois que la fuite en avant est caractérisée par une politique de terre brûlée. Puisque l'avancée vers le multipolaire est en marche et en quelque sorte presque irréversible, les États-Unis cherchent à détruire les zones géopolitiques, qui pourraient profiter à leurs adversaires".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
– Deezer
– Spotify
– Afripods
– Castbox
– Pocket Casts
– Podcast Addict