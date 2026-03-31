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Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
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Uranium nigérien: l’heure des comptes a-t-elle sonné ?
Uranium nigérien: l’heure des comptes a-t-elle sonné ?
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Au Niger, les autorités de transition lancent une vaste évaluation des impacts de l’exploitation de l’uranium, avec en ligne de mire les activités du groupe... 31.03.2026, Sputnik Afrique
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Uranium nigérien: l’heure des comptes a-t-elle sonné ?
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Au Niger, les autorités de transition lancent une vaste évaluation des impacts de l’exploitation de l’uranium, avec en ligne de mire les activités du groupe Orano. Une démarche à la fois scientifique et stratégique, qui pourrait redéfinir les rapports entre l’État et les acteurs miniers, sur fond de souveraineté retrouvée.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le retour de la question de l’uranium au cœur du débat national nigérien, alors que le général Abdourahamane Tiani a mandaté un comité d’experts pour faire la lumière sur des décennies d’exploitation minière à Arlit et Akokan.Sur les ondes de Sputnik Afrique, le docteur Agali Welé, panafricaniste et politologue malien, qualifie cette initiative de démarche à la fois technique et stratégique, estimant qu’elle répond à une exigence de vérité dans un contexte où, selon lui, de nombreuses entreprises étrangères n’ont pas toujours respecté les clauses environnementales et sociales.Pour le politologue, cette évaluation permettra d’établir des faits concrets sur les impacts réels de l’exploitation et de situer les responsabilités, notamment celles d’Orano, tout en mettant en évidence les insuffisances éventuelles du suivi étatique. Il souligne également que ce travail pourrait marquer un tournant, non seulement pour le Niger, mais aussi pour l’ensemble des pays de l’AES, en posant les bases d’une exploitation plus équitable des ressources.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Uranium nigérien: l’heure des comptes a-t-elle sonné ?

16:34 31.03.2026
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Uranium nigérien: l’heure des comptes a-t-elle sonné ?
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Au Niger, les autorités de transition lancent une vaste évaluation des impacts de l’exploitation de l’uranium, avec en ligne de mire les activités du groupe Orano. Une démarche à la fois scientifique et stratégique, qui pourrait redéfinir les rapports entre l’État et les acteurs miniers, sur fond de souveraineté retrouvée.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le retour de la question de l’uranium au cœur du débat national nigérien, alors que le général Abdourahamane Tiani a mandaté un comité d’experts pour faire la lumière sur des décennies d’exploitation minière à Arlit et Akokan.
Sur les ondes de Sputnik Afrique, le docteur Agali Welé, panafricaniste et politologue malien, qualifie cette initiative de démarche à la fois technique et stratégique, estimant qu’elle répond à une exigence de vérité dans un contexte où, selon lui, de nombreuses entreprises étrangères n’ont pas toujours respecté les clauses environnementales et sociales.
Pour le politologue, cette évaluation permettra d’établir des faits concrets sur les impacts réels de l’exploitation et de situer les responsabilités, notamment celles d’Orano, tout en mettant en évidence les insuffisances éventuelles du suivi étatique. Il souligne également que ce travail pourrait marquer un tournant, non seulement pour le Niger, mais aussi pour l’ensemble des pays de l’AES, en posant les bases d’une exploitation plus équitable des ressources.

“Cette démarche est à la fois technique et stratégique, parce qu’il faut vérifier si les clauses d’exploitation ont été respectées, notamment sur les plans environnemental et social, mais aussi parce que nous sommes dans un contexte où nos ressources ont été longtemps exploitées sans bénéfice réel pour nos États. (...) Elle va surtout servir de base pour instaurer une exploitation plus éthique et équitable. Aujourd’hui, le Niger agit en État responsable, avec des arguments solides pour défendre ses intérêts”, a-t-il affirmé.

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