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Résolution du Ghana à l'ONU: "Une victoire africaine contre l'esclavage"
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John Dramani Mahama, Président du Ghana, dépose une résolution qui qualifie l'esclavage et la traite transatlantique de crimes contre l'humanité. Pour Sputnik... 31.03.2026, Sputnik Afrique
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Résolution du Ghana à l'ONU : "Une victoire africaine contre l'esclavage"
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John Dramani Mahama, Président du Ghana, dépose une résolution qui qualifie l'esclavage et la traite transatlantique de crimes contre l'humanité. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des Communicateurs, Blogueurs et Activistes Professionnels du Mali, réagit à ce vote historique adopté par 123 voix, dont la Russie et la Chine.
Retrouvez également dans cette émission:- Jean-Marie Biada, économiste et expert financier camerounais, sur les critiques américaines à la 14e conférence de l'OMC à Yaoundé.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Résolution du Ghana à l'ONU: "Une victoire africaine contre l'esclavage"
John Dramani Mahama, Président du Ghana, dépose une résolution qui qualifie l'esclavage et la traite transatlantique de crimes contre l'humanité. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, président du Réseau des Communicateurs, Blogueurs et Activistes Professionnels du Mali, réagit à ce vote historique adopté par 123 voix, dont la Russie et la Chine.
"Ce n'est pas une victoire ghanéenne seulement, c'est une victoire africaine. Parce que toute l'Afrique avait dénoncé, surtout les panafricanistes, avaient dénoncé l 'attitude occidentale à l'encontre des Noirs qu'ils traitaient comme esclaves. Vous avez vu la violence qui a été appliquée sur ces êtres humains. Donc c'est une victoire que nous saluons. Et cette initiative qui a été prise par le Ghana pour la déposer devant le Conseil des Nations Unies et que la résolution a été prise en compte, vraiment c 'est une victoire à manifester dans toute l'Afrique. C'est un crime contre l'humanité. Il y a une réparation également qui doit être faite à cela, parce que ce n'est pas seulement les êtres humains qui ont subi des dégâts, les dégâts ont été subis autrement. ", a affirmé Abdoulaye Diallo.
Retrouvez également dans cette émission:
- Jean-Marie Biada, économiste et expert financier camerounais, sur les critiques américaines à la 14e conférence de l'OMC à Yaoundé.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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