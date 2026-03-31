Résolution du Ghana à l'ONU : "Une victoire africaine contre l'esclavage"

"Ce n'est pas une victoire ghanéenne seulement, c'est une victoire africaine. Parce que toute l'Afrique avait dénoncé, surtout les panafricanistes, avaient dénoncé l 'attitude occidentale à l'encontre des Noirs qu'ils traitaient comme esclaves. Vous avez vu la violence qui a été appliquée sur ces êtres humains. Donc c'est une victoire que nous saluons. Et cette initiative qui a été prise par le Ghana pour la déposer devant le Conseil des Nations Unies et que la résolution a été prise en compte, vraiment c 'est une victoire à manifester dans toute l'Afrique. C'est un crime contre l'humanité. Il y a une réparation également qui doit être faite à cela, parce que ce n'est pas seulement les êtres humains qui ont subi des dégâts, les dégâts ont été subis autrement. ", a affirmé Abdoulaye Diallo.