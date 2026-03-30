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Ukraine/Iran: les États-Unis jouent leur hégémonie

Ukraine/Iran: les États-Unis jouent leur hégémonie

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Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: Sergueï Lavrov met les points sur les i au sujet... 30.03.2026, Sputnik Afrique

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Ukraine/Iran : les États-Unis jouent leur hégémonie Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: Sergueï Lavrov met les points sur les i au sujet de la volonté de domination des États-Unis, les Américains s’enlisent en Iran et risquent de perdre leur image d’hégémonie et le conflit en Ukraine, qui ne faiblit pas.

La domination énergétique revendiquée par les doctrines américaines, selon Karine Bechet, oblige les États-Unis à maintenir une domination en général, qui n’est plus acceptée:Le ministre russe des Affaires étrangères constate le règne de la force, à la place de celui du droit. Pour Karine Bechet, c’est en effet la fin d’un cycle:La généralisation des conflits, que ce soit en Iran ou en Ukraine, montre que l’un des éléments de la dissuasion ne fonctionne plus:Et actuellement, les Atlantistes ont besoin de la guerre en Ukraine. Comme le souligne Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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