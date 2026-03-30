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Ukraine/Iran: les États-Unis jouent leur hégémonie
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Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: Sergueï Lavrov met les points sur les i au sujet... 30.03.2026, Sputnik Afrique
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Ukraine/Iran : les États-Unis jouent leur hégémonie
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Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: Sergueï Lavrov met les points sur les i au sujet de la volonté de domination des États-Unis, les Américains s’enlisent en Iran et risquent de perdre leur image d’hégémonie et le conflit en Ukraine, qui ne faiblit pas.
La domination énergétique revendiquée par les doctrines américaines, selon Karine Bechet, oblige les États-Unis à maintenir une domination en général, qui n’est plus acceptée:Le ministre russe des Affaires étrangères constate le règne de la force, à la place de celui du droit. Pour Karine Bechet, c’est en effet la fin d’un cycle:La généralisation des conflits, que ce soit en Iran ou en Ukraine, montre que l’un des éléments de la dissuasion ne fonctionne plus:Et actuellement, les Atlantistes ont besoin de la guerre en Ukraine. Comme le souligne Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Ukraine/Iran: les États-Unis jouent leur hégémonie
12:30 30.03.2026 (Mis à jour: 13:23 30.03.2026)
Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: Sergueï Lavrov met les points sur les i au sujet de la volonté de domination des États-Unis, les Américains s’enlisent en Iran et risquent de perdre leur image d’hégémonie et le conflit en Ukraine, qui ne faiblit pas.
La domination énergétique revendiquée par les doctrines américaines, selon Karine Bechet, oblige les États-Unis à maintenir une domination en général, qui n’est plus acceptée:
"On voit les limites entre une certaine vision idéologique assez idéale dans le sens où elle est censée correspondre aux intérêts de celui qui domine et qui veut maintenir sa domination, et après la réalité du jeu économique et du géopolitique. Puisque finalement, sur ce point et sur beaucoup d'autres, les États-Unis commencent à se retrouver particulièrement isolés sur la scène internationale".
Le ministre russe des Affaires étrangères constate le règne de la force, à la place de celui du droit. Pour Karine Bechet, c’est en effet la fin d’un cycle:
"Le cadre réglementaire conventionnel posé n'est plus capable, en fait, d'absorber et de réguler les conflits. Donc, le cadre explose. Une fois que la guerre sera terminée, on remettra en place un nouveau cadre, qui correspondra à une nouvelle réalité politique et géopolitique".
La généralisation des conflits, que ce soit en Iran ou en Ukraine, montre que l’un des éléments de la dissuasion ne fonctionne plus:
"Il faut bien comprendre qu'un pays fort, c'est un pays qui a une armée forte. Parce que pour ne pas faire la guerre, il faut avoir suffisamment de dissuasion militaire. Mais il faut aussi, et c'est le deuxième élément, que les ennemis potentiels soient persuadés que vous allez utiliser l'armement que vous possédez, si jamais votre sécurité nationale est en danger. C'est-à-dire qu'il faut également une dissuasion politique. Donc, quand un conflit se met en place, c'est qu'il manque l’un des deux éléments. Une troisième possibilité aussi : nous sommes dans une situation qui est irrationnelle. C'est-à-dire que de toute façon, votre ennemi n'a pas le choix".
Et actuellement, les Atlantistes ont besoin de la guerre en Ukraine. Comme le souligne Karine Bechet:
"Ils ont besoin de la guerre et de la faire durer, tant qu'ils ne peuvent pas la gagner".
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