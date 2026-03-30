Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20260330/les-etats-unis-sont-en-train-de-jouer-le-basculement-dans-un-krach-economique-et-financier-mondial-1084726194.html
"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"
"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les... 30.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-30T15:31+0200
2026-03-30T15:31+0200
afrique en marche
podcasts
enjeu
risques
île de kharg
guerre
économie
états-unis
krach financier
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/1e/1084730018_0:184:2968:1854_1920x0_80_0_0_d0e60175eed7136c259f34ee5c2d1900.jpg
"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les enjeux et les risques qu'engendre la dernière attaque américaine contre l'île stratégique iranienne de Kharg.
Selon Philippe Murer, l'attaque de l'île de Kharg marque un tournant dans la stratégie de guerre américano-israélienne: les Américains n'ont visé que les infrastructures militaires, car attaquer les installations pétrolières serait très dangereux pour le monde entier, les Iraniens ayant annoncé une riposte contre celles des pays du Golfe persique.L’économiste a ajouté que l'île représente un nœud crucial pour l'économie iranienne et l'équilibre énergétique du Golfe, proche du détroit d'Ormuz. Et toute perturbation significative des opérations pourrait avoir des conséquences immédiates:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
île de kharg
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/1e/1084730018_126:0:2842:2037_1920x0_80_0_0_65072cf170a9c70bb39cb4566f5c1b16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, enjeu, risques, île de kharg, guerre, économie, états-unis, krach financier, аудио
podcasts, enjeu, risques, île de kharg, guerre, économie, états-unis, krach financier, аудио

"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"

15:31 30.03.2026
Afrique en marche
"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"
S'abonner
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les enjeux et les risques qu'engendre la dernière attaque américaine contre l'île stratégique iranienne de Kharg.
Selon Philippe Murer, l'attaque de l'île de Kharg marque un tournant dans la stratégie de guerre américano-israélienne: les Américains n'ont visé que les infrastructures militaires, car attaquer les installations pétrolières serait très dangereux pour le monde entier, les Iraniens ayant annoncé une riposte contre celles des pays du Golfe persique.
L’économiste a ajouté que l'île représente un nœud crucial pour l'économie iranienne et l'équilibre énergétique du Golfe, proche du détroit d'Ormuz. Et toute perturbation significative des opérations pourrait avoir des conséquences immédiates:
une réduction immédiate de l'offre pétrolière mondiale,
de fortes fluctuations des prix,
des risques majeurs pour le trafic maritime international.
"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial […] La conclusion de cette guerre changera le contrôle du golfe persique. Si les Américains gagnent, ils pourront augmenter leur emprise. S’ils perdent ou si la guerre se termine par un match nul, les pays du golfe auront envie d’être réellement protégés. Cela signifie qu’aux côtés de bases américaines, ils pourraient vouloir des bases militaires chinoises ou russes", a souligné Philippe Murer.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала