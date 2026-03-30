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"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"

"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les... 30.03.2026, Sputnik Afrique

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"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les enjeux et les risques qu'engendre la dernière attaque américaine contre l'île stratégique iranienne de Kharg.

Selon Philippe Murer, l'attaque de l'île de Kharg marque un tournant dans la stratégie de guerre américano-israélienne: les Américains n'ont visé que les infrastructures militaires, car attaquer les installations pétrolières serait très dangereux pour le monde entier, les Iraniens ayant annoncé une riposte contre celles des pays du Golfe persique.L’économiste a ajouté que l'île représente un nœud crucial pour l'économie iranienne et l'équilibre énergétique du Golfe, proche du détroit d'Ormuz. Et toute perturbation significative des opérations pourrait avoir des conséquences immédiates:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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