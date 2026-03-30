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"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"
"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les... 30.03.2026, Sputnik Afrique
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"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les enjeux et les risques qu'engendre la dernière attaque américaine contre l'île stratégique iranienne de Kharg.
Selon Philippe Murer, l'attaque de l'île de Kharg marque un tournant dans la stratégie de guerre américano-israélienne: les Américains n'ont visé que les infrastructures militaires, car attaquer les installations pétrolières serait très dangereux pour le monde entier, les Iraniens ayant annoncé une riposte contre celles des pays du Golfe persique.L’économiste a ajouté que l'île représente un nœud crucial pour l'économie iranienne et l'équilibre énergétique du Golfe, proche du détroit d'Ormuz. Et toute perturbation significative des opérations pourrait avoir des conséquences immédiates:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, explique les enjeux et les risques qu'engendre la dernière attaque américaine contre l'île stratégique iranienne de Kharg.
Selon Philippe Murer
, l'attaque de l'île de Kharg marque un tournant dans la stratégie de guerre américano-israélienne: les Américains n'ont visé que les infrastructures militaires, car attaquer les installations pétrolières
serait très dangereux pour le monde entier, les Iraniens ayant annoncé une riposte contre celles des pays du Golfe persique.
L’économiste a ajouté que l'île représente un nœud crucial pour l'économie iranienne et l'équilibre énergétique du Golfe, proche du détroit d'Ormuz. Et toute perturbation significative des opérations pourrait avoir des conséquences immédiates:
une réduction immédiate de l'offre pétrolière mondiale,
de fortes fluctuations des prix
,
des risques majeurs pour le trafic maritime international.
"Les États-Unis sont en train de jouer le basculement dans un krach économique et financier mondial […] La conclusion de cette guerre changera le contrôle du golfe persique. Si les Américains gagnent, ils pourront augmenter leur emprise. S’ils perdent ou si la guerre se termine par un match nul, les pays du golfe auront envie d’être réellement protégés. Cela signifie qu’aux côtés de bases américaines, ils pourraient vouloir des bases militaires chinoises ou russes", a souligné Philippe Murer.
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