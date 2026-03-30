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"Il n’y a pas vraiment de juste milieu quant à l'utilisation du système Starlink au Sahel"

"Il n’y a pas vraiment de juste milieu quant à l'utilisation du système Starlink au Sahel"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, étaye le débat entre la liberté d'utiliser les... 30.03.2026, Sputnik Afrique

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"Il n’y a pas vraiment de juste milieu quant à l'utilisation du système Starlink au Sahel" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, étaye le débat entre la liberté d'utiliser les systèmes de communication, comme Starlink au Sahel, et les impératifs de la sécurité nationale, vu que les terroristes l'utilisent aussi.

Selon Jean-François Geneste, il n’existe pas de juste milieu entre la liberté des utilisateurs de Starlink au Sahel et les besoins sécuritaires des pays. Il compare cette situation à l’émergence des voitures chez les malfrats en France, qui nécessita les brigades du Tigre, ou encore aux armes et armures au Moyen Âge. Il souligne que les zones de non-droit existent partout et sont, par définition, contrôlées par les criminels et non par l’État.Dans le même sens, il rappelle qu’il existe en Russie un programme nommé Sphera, qui regroupe plusieurs domaines: communications, observation, navigation. Au sein de ce programme, Zorki concerne l’observation, tandis que l’Internet relève d’un projet appelé Skif, qui ne comportera que 12 satellites contre jusqu’à 42.000 pour Starlink.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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