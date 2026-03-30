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Blocage du détroit d’Ormuz: catastrophe ou opportunité pour l’Afrique?

Blocage du détroit d’Ormuz: catastrophe ou opportunité pour l’Afrique?

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La flambée des prix du pétrole, alimentée par les tensions au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d’Ormuz, place l’Afrique face à un dilemme... 30.03.2026, Sputnik Afrique

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Blocage du détroit d’Ormuz: catastrophe ou opportunité pour l’Afrique? Sputnik Afrique La flambée des prix du pétrole, alimentée par les tensions au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d’Ormuz, place l’Afrique face à un dilemme stratégique. Entre opportunités pour les pays exportateurs et vulnérabilités accrues pour les importateurs, cette crise pourrait redéfinir les trajectoires économiques du continent.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, l’économiste malien Modibo Mao Makalou décrypte les répercussions profondes de la crise énergétique mondiale sur les économies africaines, en mettant en lumière une réalité souvent sous-estimée: la dépendance critique du continent au détroit d’Ormuz.Selon lui, cette artère stratégique ne concerne pas uniquement le pétrole, mais aussi l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, notamment agricoles, avec des intrants essentiels comme l’urée qui transitent massivement par cette zone. Pour l’Afrique, où une large majorité de la population dépend du secteur rural, cette situation pourrait se traduire par une hausse des coûts de production agricole et une pression accrue sur les États, contraints d’intensifier les subventions dans un contexte budgétaire déjà fragile.Mais au-delà du constat, souligne-t-il, cette crise révèle aussi une nécessité urgente: celle d’accélérer la transformation structurelle du continent, en investissant dans des sources d’énergie accessibles et durables, condition indispensable pour valoriser le potentiel démographique africain et renforcer les échanges intra-africains.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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