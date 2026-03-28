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Sapir: Les États-Unis s’enlisent dans une guerre de plus en plus coûteuse pour eux

Sapir: Les États-Unis s’enlisent dans une guerre de plus en plus coûteuse pour eux

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Dans cet épisode de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS, discute des conséquences économiques de... 28.03.2026, Sputnik Afrique

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Sapir: Les États-Unis s’enlisent dans une guerre de plus en plus coûteuse pour eux Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS, discute des conséquences économiques de la guerre en Iran.

Suite à l’agression de l’Iran par les États-Unis et Israël, les cours du gaz et du pétrole se sont envolés et une pénurie se fait sentir. L’un des effets de ce phénomène, comme le souligne Jacques Sapir, n’est pas favorable à ceux qui ont voulu ce conflit:Si les Israéliens envisagent un démantèlement de l’Iran, les États-Unis avaient un but plus précis, à savoir la destruction du potentiel militaire iranien, d’où une sorte de chaos politico-communicationnel:De son côté, selon Jacques Sapir, l’Iran développe une stratégie asymétrique en fonction de ses capacités, ce qui semble assez efficace:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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