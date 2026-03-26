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Plaquevent: L’Occident tente un encerclement théologique de la Russie

Plaquevent: L’Occident tente un encerclement théologique de la Russie

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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, discute de l’intensification depuis le début du conflit en... 26.03.2026, Sputnik Afrique

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Plaquevent: L’Occident tente un encerclement théologique de la Russie Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, discute de l’intensification depuis le début du conflit en Ukraine des attaques contre l’Église orthodoxe ukrainienne traditionnelle par les autorités ukrainiennes.

Les attaques perpétrées contre l’Église orthodoxe historique en Ukraine constituent, pour Pierre-Antoine Plaquevent, une stratégie occidentale classique:L’orthodoxie russe dérange, selon Pierre-Emmanuel Plaquevent, car cette religion n’est pas dévoyée:Les élites globalistes, perdant du terrain, recourent au terrorisme, notamment contre les prêtres orthodoxes en Ukraine, en utilisant les groupuscules néonazis :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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