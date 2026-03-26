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Plaquevent: L’Occident tente un encerclement théologique de la Russie
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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, discute de l’intensification depuis le début du conflit en... 26.03.2026, Sputnik Afrique
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Plaquevent: L’Occident tente un encerclement théologique de la Russie
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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, discute de l’intensification depuis le début du conflit en Ukraine des attaques contre l’Église orthodoxe ukrainienne traditionnelle par les autorités ukrainiennes.
Les attaques perpétrées contre l’Église orthodoxe historique en Ukraine constituent, pour Pierre-Antoine Plaquevent, une stratégie occidentale classique:L’orthodoxie russe dérange, selon Pierre-Emmanuel Plaquevent, car cette religion n’est pas dévoyée:Les élites globalistes, perdant du terrain, recourent au terrorisme, notamment contre les prêtres orthodoxes en Ukraine, en utilisant les groupuscules néonazis :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Plaquevent: L’Occident tente un encerclement théologique de la Russie
Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, discute de l’intensification depuis le début du conflit en Ukraine des attaques contre l’Église orthodoxe ukrainienne traditionnelle par les autorités ukrainiennes.
Les attaques perpétrées contre l’Église orthodoxe historique en Ukraine constituent, pour Pierre-Antoine Plaquevent, une stratégie occidentale classique:
"Dès qu'il y a un affrontement ou dès que l'Occident essaye de reprendre l'influence sur l'Ukraine, il va s'appuyer notamment sur la partie occidentale et essayer de créer des schismes religieux".
L’orthodoxie russe dérange, selon Pierre-Emmanuel Plaquevent, car cette religion n’est pas dévoyée:
"L'orthodoxie russe est porteuse, comme le Monde russe en soi est encore porteur, des valeurs des origines de la chrétienté et ça, ça pose un problème à ce qu'on appelle le christianisme conciliaire qui est à la fois conciliaire entre les différentes branches du christianisme, mais qui est aussi conciliaire avec le mondialisme".
Les élites globalistes, perdant du terrain, recourent au terrorisme, notamment contre les prêtres orthodoxes en Ukraine, en utilisant les groupuscules néonazis :
"Le régime bandériste, comme ce n'est pas réellement un État issu d'une continuité, d'une légitimité historique réelle, ça s'apparente à du terrorisme en fait. Le prêtre dans le monde orthodoxe, comme dans le monde catholique, mais peut-être plus encore, c'est une figure centrale. Donc, si vous persécutez un prêtre, vous envoyez un signal à toute la communauté".
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