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"L’Europe ne doit pas imposer l’homosexualité aux Africains"

"L’Europe ne doit pas imposer l’homosexualité aux Africains"

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Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Juliette Smeralda, sociologue, et Dr Soho Serge Simon, historien, analysent la différence de perception de... 26.03.2026, Sputnik Afrique

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"L’Europe ne doit pas imposer l’homosexualité aux Africains" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Juliette Smeralda, sociologue, et Dr Soho Serge Simon, historien, analysent la différence de perception de l’homosexualité entre l’Europe et de nombreuses sociétés africaines, et y voient un enjeu de souveraineté culturelle et de résistance au néocolonialisme.

Les deux intervenants expliquent que la divergence n’est pas simplement une opposition entre deux visions morales, mais une opposition structurelle entre deux trajectoires sociales et historiques: l’individualisme libéral occidental, hérité des Lumières, et un modèle africain où la norme culturelle hétérosexuelle est considérée comme intangible et non négociable.Selon Juliette Smeralda et Dr Soho Serge Simon:L’historien souligne que certains États occidentaux et institutions internationales ont conditionné leur aide et leurs relations diplomatiques à l’acceptation des droits LGBT, ce qui renforce la méfiance africaine:Les deux intervenants ajoutent que des fondations occidentales financent massivement des programmes de planning familial, et que le discours sur la "surpopulation africaine" se combine, à leurs yeux, avec la promotion des droits LGBT+ dans un "paquet idéologique" visant à réduire la natalité.Selon eux, la dépossession culturelle coloniale a fragilisé l’identité africaine:Pour Juliette Smeralda et Dr Soho Serge Simon, la sortie de cette aliénation passe par une décolonisation culturelle et éducative:Et c’est dans ce contexte que le sociologue assène la phrase phare:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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