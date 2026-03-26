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"L’Europe ne doit pas imposer l’homosexualité aux Africains"
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Juliette Smeralda, sociologue, et Dr Soho Serge Simon, historien, analysent la différence de perception de... 26.03.2026, Sputnik Afrique
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"L’Europe ne doit pas imposer l’homosexualité aux Africains"
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Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Juliette Smeralda, sociologue, et Dr Soho Serge Simon, historien, analysent la différence de perception de l’homosexualité entre l’Europe et de nombreuses sociétés africaines, et y voient un enjeu de souveraineté culturelle et de résistance au néocolonialisme.
Les deux intervenants expliquent que la divergence n’est pas simplement une opposition entre deux visions morales, mais une opposition structurelle entre deux trajectoires sociales et historiques: l’individualisme libéral occidental, hérité des Lumières, et un modèle africain où la norme culturelle hétérosexuelle est considérée comme intangible et non négociable.Selon Juliette Smeralda et Dr Soho Serge Simon:L’historien souligne que certains États occidentaux et institutions internationales ont conditionné leur aide et leurs relations diplomatiques à l’acceptation des droits LGBT, ce qui renforce la méfiance africaine:Les deux intervenants ajoutent que des fondations occidentales financent massivement des programmes de planning familial, et que le discours sur la "surpopulation africaine" se combine, à leurs yeux, avec la promotion des droits LGBT+ dans un "paquet idéologique" visant à réduire la natalité.Selon eux, la dépossession culturelle coloniale a fragilisé l’identité africaine:Pour Juliette Smeralda et Dr Soho Serge Simon, la sortie de cette aliénation passe par une décolonisation culturelle et éducative:Et c’est dans ce contexte que le sociologue assène la phrase phare:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L’Europe ne doit pas imposer l’homosexualité aux Africains"
Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Juliette Smeralda, sociologue, et Dr Soho Serge Simon, historien, analysent la différence de perception de l’homosexualité entre l’Europe et de nombreuses sociétés africaines, et y voient un enjeu de souveraineté culturelle et de résistance au néocolonialisme.
Les deux intervenants expliquent que la divergence n’est pas simplement une opposition entre deux visions morales, mais une opposition structurelle entre deux trajectoires sociales et historiques: l’individualisme libéral occidental, hérité des Lumières, et un modèle africain où la norme culturelle hétérosexuelle est considérée comme intangible et non négociable.
Selon Juliette Smeralda et Dr Soho Serge Simon:
En Afrique, la biologie des sexes et la fonction procréative sont placées au centre de la norme sexuelle, et toute déviation est perçue comme une menace pour la cohésion sociale.
L’Occident, lui, inscrit l’homosexualité dans un cadre de droits individuels et de libertés sexuelles, ce qui est perçu en Afrique comme un impérialisme culturel et une forme de néocolonialisme
.
L’historien souligne que certains États occidentaux et institutions internationales ont conditionné leur aide et leurs relations diplomatiques à l’acceptation des droits LGBT, ce qui renforce la méfiance africaine:
L’Union européenne aurait suspendu ou menacé d’aider des pays comme l’Ouganda après l’adoption de lois anti‑LGBT.
Des pressions diplomatiques, suspensions de financements, restrictions de visas et prises de position publiques seraient perçues comme coercitives.
Les deux intervenants ajoutent que des fondations occidentales financent massivement des programmes de planning familial, et que le discours sur la "surpopulation africaine" se combine, à leurs yeux, avec la promotion des droits LGBT+ dans un "paquet idéologique" visant à réduire la natalité.
Selon eux, la dépossession culturelle coloniale a fragilisé l’identité africaine:
Effacement des langues, des savoirs et des symboles, et imposition de modèles exogènes comme supérieurs.
Maintien d’un complexe d’infériorité chez les élites, qui continuent de valider leurs savoirs selon des critères occidentaux.
Pour Juliette Smeralda et Dr Soho Serge Simon, la sortie de cette aliénation passe par une décolonisation culturelle et éducative:
1.
Restauration des langues
africaines, réforme des systèmes éducatifs et valorisation des savoirs endogènes.
Développement d’industries culturelles africaines et récupération du patrimoine historique.
Et c’est dans ce contexte que le sociologue assène la phrase phare:
"L’Europe ne doit pas essayer de vouloir imposer cela aux Africains. D’ailleurs, il n’est même pas question que ce soit l’Europe qui le fasse. Il faut que les Africains sachent qu’ils ne doivent pas l’accepter, parce que c’est une menace même pour la stabilité de leurs sociétés."
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