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La consolidation de la Russie autour du Donbass et des nouveaux héros

La consolidation de la Russie autour du Donbass et des nouveaux héros

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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Svetlana Kissileva, journaliste et photographe à Donetsk, nous parle de l’importance de la popularisation des nouveaux... 26.03.2026, Sputnik Afrique

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La consolidation de la Russie autour du Donbass et des nouveaux héros Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Svetlana Kissileva, journaliste et photographe à Donetsk, nous parle de l’importance de la popularisation des nouveaux héros de cette guerre sur le front ukrainien et de l’élan patriotique, qui touche la société russe.

Comme l’explique Svetlana Kissileva, le soutien populaire au front touche toute la population:La consolidation de la société passe justement par une complémentarité entre l’État et la société:Une nouvelle culture apparaît avec le lancement de l’opération militaire spéciale avec la Russie, qui, comme le souligne Svetlana Kissileva, se développe à différents plans :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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