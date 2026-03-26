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La consolidation de la Russie autour du Donbass et des nouveaux héros
La consolidation de la Russie autour du Donbass et des nouveaux héros
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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Svetlana Kissileva, journaliste et photographe à Donetsk, nous parle de l’importance de la popularisation des nouveaux... 26.03.2026, Sputnik Afrique
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La consolidation de la Russie autour du Donbass et des nouveaux héros
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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Svetlana Kissileva, journaliste et photographe à Donetsk, nous parle de l’importance de la popularisation des nouveaux héros de cette guerre sur le front ukrainien et de l’élan patriotique, qui touche la société russe.
Comme l’explique Svetlana Kissileva, le soutien populaire au front touche toute la population:La consolidation de la société passe justement par une complémentarité entre l’État et la société:Une nouvelle culture apparaît avec le lancement de l’opération militaire spéciale avec la Russie, qui, comme le souligne Svetlana Kissileva, se développe à différents plans :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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La consolidation de la Russie autour du Donbass et des nouveaux héros
Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Svetlana Kissileva, journaliste et photographe à Donetsk, nous parle de l’importance de la popularisation des nouveaux héros de cette guerre sur le front ukrainien et de l’élan patriotique, qui touche la société russe.
Comme l’explique Svetlana Kissileva, le soutien populaire au front touche toute la population:
"Il faut dire que ça ne concerne pas seulement les régions qui ont réintégré la Russie, comme Donetsk, Lugansk, Zaporojié ou Kherson. Il y a une prise de conscience et donc il y a un élan patriotique, donc les gens se mobilisent".
La consolidation de la société passe justement par une complémentarité entre l’État et la société:
"Il y a par exemple, pour les anciens combattants, une fondation des défenseurs de la patrie, qui intervient pour les besoins des anciens combattants, pour à la fois leur permettre d'accéder à des soins médicaux ou de trouver un emploi dans la vie civile".
Une nouvelle culture apparaît avec le lancement de l’opération militaire spéciale avec la Russie, qui, comme le souligne Svetlana Kissileva, se développe à différents plans :
"Le côté artistique se développe à la fois au niveau local, mais aussi au niveau de la Russie. Pour citer un exemple, en 2021, il y a eu une chanson qui était écrite et composée ici sur place, qui s'appelait le "Donbass est derrière nous" et cette chanson a été très populaire sur les réseaux, on l'a appelée la "Marseillaise de Donetsk" et elle a été chantée à Loujniki, lors du concert pour commémorer le rattachement de mars 2022".
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