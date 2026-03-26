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Abdoulaye Djimdé, l’Afrique scientifique qui s’impose aux Nations Unies
Abdoulaye Djimdé, l’Afrique scientifique qui s’impose aux Nations Unies
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La nomination du professeur malien Abdoulaye Djimdé au Comité scientifique consultatif des Nations unies marque une avancée majeure pour la reconnaissance de... 26.03.2026, Sputnik Afrique
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Abdoulaye Djimdé, l’Afrique scientifique qui s’impose à l’ONU
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La nomination du professeur malien Abdoulaye Djimdé au Comité scientifique consultatif des Nations unies marque une avancée majeure pour la reconnaissance de l’expertise africaine et ouvre la voie à une meilleure prise en compte des réalités du continent dans les décisions scientifiques mondiales.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous recevons le Professeur Abdoulaye Djimdé, chercheur malien de renommée internationale récemment nommé au Comité scientifique consultatif du Secrétaire général des Nations unies. Une distinction qui, selon lui, dépasse largement le cadre individuel et s’inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance de la pensée scientifique africaine.Revenant sur les missions de cette instance stratégique, il explique que ce comité observe les grandes mutations scientifiques mondiales, du changement climatique à l’intelligence artificielle, afin d’en anticiper les bénéfices comme les risques pour l’humanité. Mais surtout, pour Abdoulaye Djimdé, cette nomination représente une opportunité historique: celle d’introduire une sensibilité africaine dans des espaces où se décident les orientations globales. Il insiste également sur l’importance de la souveraineté scientifique du continent, affirmant que les crises récentes ont montré la nécessité pour l’Afrique de produire ses propres solutions, notamment dans le domaine de la santé.Selon lui, la recherche africaine, malgré les contraintes, a déjà démontré sa capacité à influencer les politiques internationales, notamment dans la lutte contre le paludisme. Plus qu’un symbole, sa présence à ce niveau devient ainsi un levier pour faire entendre les priorités africaines et rééquilibrer les débats scientifiques mondiaux.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Abdoulaye Djimdé, l’Afrique scientifique qui s’impose aux Nations Unies
16:10 26.03.2026 (Mis à jour: 16:24 26.03.2026)
La nomination du professeur malien Abdoulaye Djimdé au Comité scientifique consultatif des Nations unies marque une avancée majeure pour la reconnaissance de l’expertise africaine et ouvre la voie à une meilleure prise en compte des réalités du continent dans les décisions scientifiques mondiales.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous recevons le Professeur Abdoulaye Djimdé, chercheur malien de renommée internationale récemment nommé au Comité scientifique consultatif du Secrétaire général des Nations unies. Une distinction qui, selon lui, dépasse largement le cadre individuel et s’inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance de la pensée scientifique africaine.
Revenant sur les missions de cette instance stratégique, il explique que ce comité observe les grandes mutations scientifiques mondiales, du changement climatique à l’intelligence artificielle
, afin d’en anticiper les bénéfices comme les risques pour l’humanité. Mais surtout, pour Abdoulaye Djimdé, cette nomination représente une opportunité historique: celle d’introduire une sensibilité africaine dans des espaces où se décident les orientations globales. Il insiste également sur l’importance de la souveraineté scientifique du continent, affirmant que les crises récentes ont montré la nécessité pour l’Afrique de produire ses propres solutions, notamment dans le domaine de la santé.
Selon lui, la recherche africaine, malgré les contraintes, a déjà démontré sa capacité à influencer les politiques internationales, notamment dans la lutte contre le paludisme. Plus qu’un symbole, sa présence à ce niveau devient ainsi un levier pour faire entendre les priorités africaines et rééquilibrer les débats scientifiques mondiaux.
“C’est une opportunité pour que la sensibilité africaine soit réellement prise en compte dans les grandes discussions scientifiques mondiales. La science évolue à une vitesse telle qu’il devient crucial de réfléchir à la direction que nous voulons lui donner, en veillant à ce que ses bénéfices soient équitablement partagés et que ses risques soient anticipés. Si l’Afrique est présente à cette table, alors elle peut défendre ses priorités, contribuer à l’évolution de la science universelle et surtout développer des solutions adaptées à ses propres réalités, car nous avons appris, notamment avec les crises récentes, qu’il faut d’abord compter sur nous-mêmes tout en restant ouverts à une collaboration globale”, a-t-il expliqué.
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