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Résolution du Ghana à l'Onu: "Ce 25 mars 2026 est un moment important"

Résolution du Ghana à l'Onu: "Ce 25 mars 2026 est un moment important"

Sputnik Afrique

John Dramani Mahama, Président du Ghana, va déposer aux Nations Unies une résolution qui vise à reconnaître comme crime contre l'humanité l'esclavage et la... 25.03.2026, Sputnik Afrique

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Résolution du Ghana à l'Onu: "Ce 25 mars 2026 est un moment important" Sputnik Afrique John Dramani Mahama, Président du Ghana, va déposer aux Nations Unies une résolution qui vise à reconnaître comme crime contre l'humanité l'esclavage et la traite transatlantique. Pour Sputnik Afrique, Franklin Nyamsi, Président de l'Institut de l'Afrique des Libertés Bamako-Mali, est revenu sur l'importance de cette démarche.

Retrouvez également dans cette émission: -Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur la 14 conférence interministérielle de l'OMC qui aura lieu à Yaoundé. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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