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Résolution du Ghana à l'Onu: "Ce 25 mars 2026 est un moment important"
Résolution du Ghana à l'Onu: "Ce 25 mars 2026 est un moment important"
Sputnik Afrique
John Dramani Mahama, Président du Ghana, va déposer aux Nations Unies une résolution qui vise à reconnaître comme crime contre l'humanité l'esclavage et la... 25.03.2026, Sputnik Afrique
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Résolution du Ghana à l'Onu: "Ce 25 mars 2026 est un moment important"
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John Dramani Mahama, Président du Ghana, va déposer aux Nations Unies une résolution qui vise à reconnaître comme crime contre l'humanité l'esclavage et la traite transatlantique. Pour Sputnik Afrique, Franklin Nyamsi, Président de l'Institut de l'Afrique des Libertés Bamako-Mali, est revenu sur l'importance de cette démarche.
Retrouvez également dans cette émission: -Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur la 14 conférence interministérielle de l'OMC qui aura lieu à Yaoundé. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Résolution du Ghana à l'Onu: "Ce 25 mars 2026 est un moment important"
John Dramani Mahama, Président du Ghana, va déposer aux Nations Unies une résolution qui vise à reconnaître comme crime contre l'humanité l'esclavage et la traite transatlantique. Pour Sputnik Afrique, Franklin Nyamsi, Président de l'Institut de l'Afrique des Libertés Bamako-Mali, est revenu sur l'importance de cette démarche.
"Les proclamations comme l'abolition n'engagent que ceux qui y croient, si elles ne sont pas accompagnées par des mesures sociales, économiques, culturelles et politiques, notamment de réparation. Donc, moi, je dis que c'est un point positif, mais que c'est un point faible, car on en est resté à l'incantation, à l'intention, à l'affirmation de principes, cela ne s'est pas traduit par une transformation, par exemple, de la représentation de l'Afrique, non seulement dans les organisations internationales, mais même dans les relations internationales", a déclaré M.Nyamsi.
"C'est quand même d'abord d'amener l'opinion politique internationale à reconnaître le statut criminel. C'est quand même des centaines de millions d'Africains qui, potentiellement, ont été non seulement déportés, mais brutalisés, mais martyrisés, mais séparés, mais divisés pendant pratiquement 300 à 400 ans, si on part du XVIe siècle pratiquement jusqu'au XIXe. Donc, la reconnaissance intellectuelle, théorique, morale est une étape essentielle vers la reconnaissance juridique, politique, économique, sociale, vers la reconnaissance internationale. Donc oui, ce 25 mars 2026 est un moment important", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur la 14 conférence interministérielle de l'OMC qui aura lieu à Yaoundé.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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