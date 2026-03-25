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L'Algérie et le Niger lancent début avril des travaux de forage d'un puits pétrolier
L'Algérie et le Niger lancent début avril des travaux de forage d'un puits pétrolier
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Le groupe Sonatrach prévoit d'entamer les travaux de forage de puits au champ de Kafra au Niger à partir du début du mois d'avril prochain, après l'achèvement... 25.03.2026, Sputnik Afrique
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Cette déclaration a été faite à l'APS en marge des travaux de la 2e session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération, qui s'est tenue dans la capitale nigérienne les 23 et 24 mars courant, coprésidée par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb et son homologue nigérien, M. Ali Lamine Zeine Mahaman, avec la participation d'une importante délégation ministérielle comprenant plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables. M. Zebiri a expliqué que le lancement effectif des travaux de forage débutera dans les prochains jours, dès l'arrivée du matériel et des fournitures nécessaires, soulignant que cette opération représente une étape concrète importante vers la valorisation des ressources énergétiques au Niger. Le responsable a également mis en avant l'excellent niveau de coopération entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures, qui connaît actuellement une dynamique positive, affirmant la forte volonté politique des dirigeants des deux pays de renforcer le partenariat stratégique et d'élargir les domaines de coopération énergétique. Il a salué la proposition nigérienne d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération par l'octroi de blocs d'exploration supplémentaires, témoignant de la grande confiance accordée à l'expertise algérienne, notamment à travers le Groupe Sonatrach. Il a également été convenu de renforcer les programmes de formation des cadres nigériens dans différentes spécialités liées aux hydrocarbures et d'accompagner le Niger à mettre en place un laboratoire spécialisé pour l'analyse des échantillons de pétrole, contribuant ainsi au développement de ses capacités techniques et scientifiques.
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L'Algérie et le Niger lancent début avril des travaux de forage d'un puits pétrolier
Le groupe Sonatrach prévoit d'entamer les travaux de forage de puits au champ de Kafra au Niger à partir du début du mois d'avril prochain, après l'achèvement de plusieurs études, a annoncé mardi à Niamey le directeur de la coopération internationale au ministère des Hydrocarbures et des Mines, Hakim Zebiri.
Cette déclaration a été faite à l'APS en marge des travaux de la 2e session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération, qui s'est tenue dans la capitale nigérienne les 23 et 24 mars courant, coprésidée par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb et son homologue nigérien, M. Ali Lamine Zeine Mahaman, avec la participation d'une importante délégation ministérielle comprenant plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables.
M. Zebiri a expliqué que le lancement effectif des travaux de forage débutera dans les prochains jours, dès l'arrivée du matériel et des fournitures nécessaires, soulignant que cette opération représente une étape concrète importante vers la valorisation des ressources énergétiques au Niger.
Le responsable a également mis en avant l'excellent niveau de coopération entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures, qui connaît actuellement une dynamique positive, affirmant la forte volonté politique des dirigeants des deux pays de renforcer le partenariat stratégique et d'élargir les domaines de coopération énergétique.
Il a salué la proposition nigérienne d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération par l'octroi de blocs d'exploration supplémentaires, témoignant de la grande confiance accordée à l'expertise algérienne, notamment à travers le Groupe Sonatrach.
Il a également été convenu de renforcer les programmes de formation des cadres nigériens dans différentes spécialités liées aux hydrocarbures et d'accompagner le Niger à mettre en place un laboratoire spécialisé pour l'analyse des échantillons de pétrole, contribuant ainsi au développement de ses capacités techniques et scientifiques.