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"L’Afrique est plus importante que beaucoup ne le pensent", selon un expert kényan en économie

"L’Afrique est plus importante que beaucoup ne le pensent", selon un expert kényan en économie

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Les marchés mondiaux des métaux sont confrontés à un signal d’alarme stratégique: la flambée des prix du tungstène et du germanium, alimentée par les tensions... 25.03.2026, Sputnik Afrique

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Cette crise n’est pas liée à une pénurie, mais à une dépendance, et elle souligne pourquoi l’Afrique est cruciale en tant que fournisseur alternatif, a déclaré Fredrick Onyango Ogola, expert en gouvernance et économie, à Sputnik Afrique.Actuellement, l’Afrique exporte principalement des matières premières et importe des produits finis. Il a souligné que les dirigeants africains doivent comprendre que si " les matières premières génèrent des revenus, le raffinage crée du pouvoir, et ce pouvoir est mondial ".Pour éviter une nouvelle "ruée vers l’Afrique" pour les minéraux critiques, les gouvernements doivent passer d’une simple extraction à une souveraineté économique. Cela exige:"C’est le moment pour l’Afrique de redéfinir sa place dans le monde et de s’appuyer sur un leadership éclairé pour entrer dans un âge d’or ", a conclu Onyango Ogola.

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