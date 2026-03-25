Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260325/lafrique-est-plus-importante-que-beaucoup-ne-le-pensent-selon-un-expert-kenyan-en-economie-1084596846.html
"L’Afrique est plus importante que beaucoup ne le pensent", selon un expert kényan en économie
"L’Afrique est plus importante que beaucoup ne le pensent", selon un expert kényan en économie
Sputnik Afrique
Les marchés mondiaux des métaux sont confrontés à un signal d’alarme stratégique: la flambée des prix du tungstène et du germanium, alimentée par les tensions... 25.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-25T06:54+0100
2026-03-25T06:54+0100
afrique
matières premières
minéraux
iran
conflit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/04/1071511370_0:278:1024:854_1920x0_80_0_0_c89ccc6eaf8c748075d8110601e3418d.png
Cette crise n’est pas liée à une pénurie, mais à une dépendance, et elle souligne pourquoi l’Afrique est cruciale en tant que fournisseur alternatif, a déclaré Fredrick Onyango Ogola, expert en gouvernance et économie, à Sputnik Afrique.Actuellement, l’Afrique exporte principalement des matières premières et importe des produits finis. Il a souligné que les dirigeants africains doivent comprendre que si " les matières premières génèrent des revenus, le raffinage crée du pouvoir, et ce pouvoir est mondial ".Pour éviter une nouvelle "ruée vers l’Afrique" pour les minéraux critiques, les gouvernements doivent passer d’une simple extraction à une souveraineté économique. Cela exige:"C’est le moment pour l’Afrique de redéfinir sa place dans le monde et de s’appuyer sur un leadership éclairé pour entrer dans un âge d’or ", a conclu Onyango Ogola.
afrique
iran
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/04/1071511370_0:182:1024:950_1920x0_80_0_0_e8e628b49b1cb306feca565cbca4fbe0.png
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrique, matières premières, minéraux, iran, conflit
afrique, matières premières, minéraux, iran, conflit

"L’Afrique est plus importante que beaucoup ne le pensent", selon un expert kényan en économie

06:54 25.03.2026
© Photo MidjourneyThe African continent with numerous arrows connecting different countries across the continent depicting dynamic economic partnerships, trade routes, and collaborations. AI-generated image.
The African continent with numerous arrows connecting different countries across the continent depicting dynamic economic partnerships, trade routes, and collaborations. AI-generated image. - Sputnik Afrique, 1920, 25.03.2026
© Photo Midjourney
S'abonner
Les marchés mondiaux des métaux sont confrontés à un signal d’alarme stratégique: la flambée des prix du tungstène et du germanium, alimentée par les tensions au Moyen-Orient, révèle une dangereuse dépendance vis-à-vis des fournisseurs.
Cette crise n’est pas liée à une pénurie, mais à une dépendance, et elle souligne pourquoi l’Afrique est cruciale en tant que fournisseur alternatif, a déclaré Fredrick Onyango Ogola, expert en gouvernance et économie, à Sputnik Afrique.
Actuellement, l’Afrique exporte principalement des matières premières et importe des produits finis. Il a souligné que les dirigeants africains doivent comprendre que si " les matières premières génèrent des revenus, le raffinage crée du pouvoir, et ce pouvoir est mondial ".
Pour éviter une nouvelle "ruée vers l’Afrique" pour les minéraux critiques, les gouvernements doivent passer d’une simple extraction à une souveraineté économique. Cela exige:
le renforcement de la valeur ajoutée locale;
la négociation de contrats plus avantageux pour garantir que l’essor des ressources ne laisse pas l’Afrique de côté.
"C’est le moment pour l’Afrique de redéfinir sa place dans le monde et de s’appuyer sur un leadership éclairé pour entrer dans un âge d’or ", a conclu Onyango Ogola.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала