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Zelensky est "stupéfait" par le changement d'attention sur fond du conflit au Moyen-Orient - Moscou
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Zelensky est stupéfait par le changement d'attention, passant de l'Ukraine à l'escalade au Moyen-Orient, a déclaré le représentant permanent de la Russie... 24.03.2026, Sputnik Afrique
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Le régime de Kiev " s'est retrouvé hors des feux de la rampe et tente désespérément de regagner l'attention ", a déclaré Vassili Nebenzia lundi soir.Autres points clés de son discours:
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Zelensky est "stupéfait" par le changement d'attention sur fond du conflit au Moyen-Orient - Moscou
Zelensky est stupéfait par le changement d'attention, passant de l'Ukraine à l'escalade au Moyen-Orient, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu.
Le régime de Kiev " s'est retrouvé hors des feux de la rampe et tente désespérément de regagner l'attention ", a déclaré Vassili Nebenzia lundi soir.
Autres points clés de son discours:
L'Ukraine n'est pas prête pour la diplomatie, ce qui signifie qu'elle devra bientôt accepter de nouvelles conditions pour un règlement.
Zelensky tente désormais de prouver son utilité à l'Occident.
Les attaques de Kiev contre les civils se poursuivent : 27.500 personnes touchées depuis 2022.
Moscou reste " résolument engagée " en faveur d'une solution négociée.
Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a toujours pas condamné l'attentat contre Nord Stream, alors que l'Europe fait face à une crise énergétique.