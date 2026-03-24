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Zelensky est "stupéfait" par le changement d'attention sur fond du conflit au Moyen-Orient - Moscou

Zelensky est "stupéfait" par le changement d'attention sur fond du conflit au Moyen-Orient - Moscou

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Zelensky est stupéfait par le changement d'attention, passant de l'Ukraine à l'escalade au Moyen-Orient, a déclaré le représentant permanent de la Russie... 24.03.2026, Sputnik Afrique

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Le régime de Kiev " s'est retrouvé hors des feux de la rampe et tente désespérément de regagner l'attention ", a déclaré Vassili Nebenzia lundi soir.Autres points clés de son discours:

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