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L'Iran et l'Égypte poursuivent leurs consultations face à l’escalade régionale – Téhéran

L'Iran et l'Égypte poursuivent leurs consultations face à l’escalade régionale – Téhéran

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Les chefs de diplomatie des deux pays se sont entretenus par téléphone au sujet de la situation au Moyen-Orient. Ils ont insisté sur l’importance de maintenir... 24.03.2026, Sputnik Afrique

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Au cours de cet entretien, le ministre iranien a exposé la position de son pays concernant l'agression américaine et israélienne. Son homologue égyptien a, quant à lui, évoqué les récentes consultations menées avec des pays de la région et du monde entier en vue de réduire les tensions régionales.

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