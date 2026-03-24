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"Les pays occidentaux passent par l'Ukraine pour équiper les groupes terroristes au Sahel"
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La diplomatie russe a déclaré que l'Ukraine était devenue un maillon clé dans la chaîne du trafic illicite d'armes et de technologies militaires en Afrique. Au... 24.03.2026, Sputnik Afrique
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"Les pays occidentaux passent par l'Ukraine pour équiper les groupes terroristes au Sahel"
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La diplomatie russe a déclaré que l'Ukraine était devenue un maillon clé dans la chaîne du trafic illicite d'armes et de technologies militaires en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabè Bationo Hassane a réagi à cette déclaration.
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"Les pays occidentaux passent par l'Ukraine pour équiper les groupes terroristes au Sahel"
La diplomatie russe a déclaré que l'Ukraine était devenue un maillon clé dans la chaîne du trafic illicite d'armes et de technologies militaires en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabè Bationo Hassane a réagi à cette déclaration.
"Il faut souligner qu'à plusieurs reprises, l'Ukraine a donné des coups de main aux groupes terroristes pour attaquer des sites stratégiques ou des institutions stratégiques au niveau du Burkina Faso, au niveau du Niger également", a-t-il déclaré au micro de Zone de Contact.
"Aujourd'hui, les pays occidentaux, ne pouvant pas attaquer directement, ne pouvant pas offrir directement des armes aux groupes terroristes pour pouvoir leur permettre de reprendre la main au niveau des pays -tels que le Burkina, le Mali, le Niger- qu'ils ont perdu après l'élan révolutionnaire ou après les coups d'État qui ont rendu possible la naissance des différentes révolutions qui sont aujourd'hui en cours dans nos pays. Et donc les pays occidentaux vont passer par l'Ukraine pour pouvoir ravitailler du point de vue militaire, pour pouvoir équiper les groupes terroristes qui sont au niveau du Sahel", a -t-il ajouté.
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