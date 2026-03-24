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"Les pays occidentaux passent par l'Ukraine pour équiper les groupes terroristes au Sahel"

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La diplomatie russe a déclaré que l'Ukraine était devenue un maillon clé dans la chaîne du trafic illicite d'armes et de technologies militaires en Afrique. Au... 24.03.2026, Sputnik Afrique

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"Les pays occidentaux passent par l'Ukraine pour équiper les groupes terroristes au Sahel" Sputnik Afrique La diplomatie russe a déclaré que l'Ukraine était devenue un maillon clé dans la chaîne du trafic illicite d'armes et de technologies militaires en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabè Bationo Hassane a réagi à cette déclaration.

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