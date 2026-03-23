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"Les USA ont prouvé que les pays du Golfe ne pouvaient pas compter sur eux pour leur sécurité"

"Les USA ont prouvé que les pays du Golfe ne pouvaient pas compter sur eux pour leur sécurité"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le déroulement tactique et stratégique du... 23.03.2026, Sputnik Afrique

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"Les USA ont prouvé que les pays du Golfe ne pouvaient pas compter sur eux pour leur sécurité" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le déroulement tactique et stratégique du conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et la coalition israélo-américaine qui l'a déclenché.

L’expert critique l’hubris néoconservateur post-Guerre du Golfe, qui a mené à des échecs technologiques et financiers américains, tels que:Régis Chamagne note que la fenêtre d’opportunité pour l’hégémonie US s’est refermée dès 2011 avec la dédollarisation impulsée par les BRICS en 2009.Selon Régis Chamagne, dans le conflit actuel, deux facteurs clés favorisent l’Iran: ses ressources supérieures en quantité et qualité, et l’étirement des lignes de la coalition opérant loin de chez elle. Le retrait de systèmes THAAD de Corée du Sud vers Israël alerte d’autres alliés (Japon, Taïwan), tandis que le projet US dans le Caucase est un échec.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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