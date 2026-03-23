https://fr.sputniknews.africa/20260323/les-usa-ont-prouve-que-les-pays-du-golfe-ne-pouvaient-pas-compter-sur-eux-pour-leur-securite-1084554599.html
"Les USA ont prouvé que les pays du Golfe ne pouvaient pas compter sur eux pour leur sécurité"
"Les USA ont prouvé que les pays du Golfe ne pouvaient pas compter sur eux pour leur sécurité"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le déroulement tactique et stratégique du... 23.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-23T11:02+0100
2026-03-23T11:02+0100
2026-03-23T11:02+0100
afrique en marche
podcasts
moyen-orient
conflit
hégémonie mondiale
états-unis
brics
israël
iran
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/17/1084555331_0:119:2262:1391_1920x0_80_0_0_d7612c95a7132031e759926a21dda488.jpg
"Les USA ont prouvé que les pays du Golfe ne pouvaient pas compter sur eux pour leur sécurité"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le déroulement tactique et stratégique du conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et la coalition israélo-américaine qui l'a déclenché.
L’expert critique l’hubris néoconservateur post-Guerre du Golfe, qui a mené à des échecs technologiques et financiers américains, tels que:Régis Chamagne note que la fenêtre d’opportunité pour l’hégémonie US s’est refermée dès 2011 avec la dédollarisation impulsée par les BRICS en 2009.Selon Régis Chamagne, dans le conflit actuel, deux facteurs clés favorisent l’Iran: ses ressources supérieures en quantité et qualité, et l’étirement des lignes de la coalition opérant loin de chez elle. Le retrait de systèmes THAAD de Corée du Sud vers Israël alerte d’autres alliés (Japon, Taïwan), tandis que le projet US dans le Caucase est un échec.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
moyen-orient
états-unis
israël
iran
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/17/1084555331_126:0:2137:1508_1920x0_80_0_0_040cf010f2b7a8d254e7a0430b35868a.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, moyen-orient, conflit, hégémonie mondiale, états-unis, brics, israël, iran, аудио
podcasts, moyen-orient, conflit, hégémonie mondiale, états-unis, brics, israël, iran, аудио
"Les USA ont prouvé que les pays du Golfe ne pouvaient pas compter sur eux pour leur sécurité"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le déroulement tactique et stratégique du conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et la coalition israélo-américaine qui l'a déclenché.
L’expert critique l’hubris néoconservateur post-Guerre du Golfe, qui a mené à des échecs technologiques et financiers américains, tels que:
le porte-avions Gerald Ford;
le destroyer classe Zumwalt;
les sous-marins nucléaires récents.
Régis Chamagne note que la fenêtre d’opportunité pour l’hégémonie US s’est refermée dès 2011 avec la dédollarisation impulsée par les BRICS en 2009.
"En 2011, la fenêtre d’opportunité avait commencé à se refermer pour l'hégémonie américaine. La dédollarisation de l’économie mondiale avait commencé furtivement en 2009 grâce aux pays des BRICS. Mais les politiques ne sont pas décidées par les intellectuels. Plus probablement, la main de l’État profond est aux commandes [...] La chute des empires aspire au pouvoir des personnes déconnectées du réel Caligula et Néron pour la chute de la République romaine, Biden, Trump, Macron, Starmer, Merz pour les pays l'empire occidental", a souligné le colonel.
Selon Régis Chamagne, dans le conflit actuel, deux facteurs clés favorisent l’Iran: ses ressources supérieures en quantité et qualité
, et l’étirement des lignes de la coalition opérant loin de chez elle. Le retrait de systèmes THAAD de Corée du Sud vers Israël alerte d’autres alliés (Japon, Taïwan), tandis que le projet US dans le Caucase est un échec.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!