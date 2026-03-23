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La Côte d’Ivoire accélère sur le numérique face aux défis de connectivité

La Côte d’Ivoire accélère sur le numérique face aux défis de connectivité

Sputnik Afrique

Le pays cherche à réduire la fracture numérique: le taux de pénétration d’Internet y stagnait à 40,7% fin 2025, selon Data Reportal. 23.03.2026, Sputnik Afrique

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La Côte d’Ivoire a déjà obtenu 152 millions de dollars de la Banque mondiale pour la première phase du Projet d’accélération digitale (PADCI), selon les chiffres officiels. Face aux difficultés d’accès à Internet, notamment dans les zones rurales, Abidjan mise sur les technologies satellitaires, notamment le service Starlink, autorisé depuis septembre 2025. "Grâce aux technologies satellitaires, nous pourrions aller beaucoup plus vite", a souligné le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation. Par ailleurs, les autorités ivoiriennes aspirent à faire du pays un hub digital en Afrique de l’Ouest, en misant sur des domaines clé comme la connectivité, les services publics numériques, l’intelligence artificielle ou encore la cybersécurité.

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