https://fr.sputniknews.africa/20260323/la-cote-divoire-accelere-sur-le-numerique-face-aux-defis-de-connectivite-1084551857.html
La Côte d’Ivoire accélère sur le numérique face aux défis de connectivité
La Côte d’Ivoire accélère sur le numérique face aux défis de connectivité
Sputnik Afrique
Le pays cherche à réduire la fracture numérique: le taux de pénétration d’Internet y stagnait à 40,7% fin 2025, selon Data Reportal. 23.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-23T06:47+0100
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La Côte d’Ivoire a déjà obtenu 152 millions de dollars de la Banque mondiale pour la première phase du Projet d’accélération digitale (PADCI), selon les chiffres officiels. Face aux difficultés d’accès à Internet, notamment dans les zones rurales, Abidjan mise sur les technologies satellitaires, notamment le service Starlink, autorisé depuis septembre 2025. "Grâce aux technologies satellitaires, nous pourrions aller beaucoup plus vite", a souligné le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation. Par ailleurs, les autorités ivoiriennes aspirent à faire du pays un hub digital en Afrique de l’Ouest, en misant sur des domaines clé comme la connectivité, les services publics numériques, l’intelligence artificielle ou encore la cybersécurité.
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Le pays cherche à réduire la fracture numérique: le taux de pénétration d’Internet y stagnait à 40,7% fin 2025, selon Data Reportal.
La Côte d’Ivoire a déjà obtenu 152 millions de dollars de la Banque mondiale pour la première phase du Projet d’accélération digitale (PADCI), selon les chiffres officiels.
Face aux difficultés d’accès à Internet, notamment dans les zones rurales, Abidjan mise sur les technologies satellitaires, notamment le service Starlink, autorisé depuis septembre 2025.
"Grâce aux technologies satellitaires, nous pourrions aller beaucoup plus vite", a souligné le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation.
Par ailleurs, les autorités ivoiriennes aspirent à faire du pays un hub digital en Afrique de l’Ouest, en misant sur des domaines clé comme la connectivité, les services publics numériques, l’intelligence artificielle ou encore la cybersécurité.