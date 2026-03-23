https://fr.sputniknews.africa/20260323/la-carte-energetique-mondiale-a-definitivement-change-au-profit-de-la-russie-et-de-lalgerie-1084554511.html

"La carte énergétique mondiale a définitivement changé au profit de la Russie et de l'Algérie"

"La carte énergétique mondiale a définitivement changé au profit de la Russie et de l'Algérie"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis, analyse la dynamique... 23.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-23T10:49+0100

2026-03-23T10:49+0100

2026-03-23T10:49+0100

afrique en marche

podcasts

crise énergétique

iran

guerre

escalade

golfe persique

pétrole

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/17/1084555076_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_251861b2e1d04adc159231681abae278.jpg

"La carte énergétique mondiale a définitivement changé au profit de la Russie et de l'Algérie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis, analyse la dynamique de la crise énergétique mondiale qui se profile à l'horizon dans le contexte de la guerre contre l'Iran. "Les capitales de l'UE découvrent à leur tort l'importance vitale de l'énergie russe".

L’expert a noté que dans le contexte de l’escalade de la guerre au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique entre l’alliance américano-israélienne et l’Iran, qui a entraîné des attaques sur des installations pétrolières et gazières, le projet de gazoduc du Nigeria vers l’Europe via le Niger, l’Algérie et la Tunisie deviendra un pilier de l’approvisionnement énergétique du continent, sans toutefois rivaliser avec le potentiel russe. Selon lui, l’Algérie abandonne le modèle purement extractif pour développer:Rafaa Tabib souligne par ailleurs que la carte énergétique mondiale a changé en faveur de la Russie et de l’Algérie: les livraisons qatariennes sont désormais incertaines, ce qui, sur des marchés volatils, pousse les exportateurs africains de pétrole et de gaz à exiger de l’Europe des investissements et un développement industriel local intégré.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

iran

golfe persique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, crise énergétique, iran, guerre, escalade, golfe persique, pétrole, аудио