"La carte énergétique mondiale a définitivement changé au profit de la Russie et de l'Algérie"
"La carte énergétique mondiale a définitivement changé au profit de la Russie et de l'Algérie"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis, analyse la dynamique de la crise énergétique mondiale qui se profile à l'horizon dans le contexte de la guerre contre l'Iran.
L’expert a noté que dans le contexte de l’escalade de la guerre au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique entre l’alliance américano-israélienne et l’Iran, qui a entraîné des attaques sur des installations pétrolières et gazières, le projet de gazoduc du Nigeria vers l’Europe via le Niger, l’Algérie et la Tunisie deviendra un pilier de l’approvisionnement énergétique du continent, sans toutefois rivaliser avec le potentiel russe. Selon lui, l’Algérie abandonne le modèle purement extractif pour développer:
des projets de liquéfaction du gaz afin de diversifier ses clients hors d’Europe;
des zones industrielles sur son territoire.
"L'Europe s'est enfoncée davantage dans sa descente aux enfers, enfers économiques, politiques et stratégiques à la suite de ses choix désastreux vis-à-vis de la Russie et notamment à la faveur de la guerre agressive israélo-américaine contre l'Iran. Les livraisons de pétrole et de gaz étant à leur plus bas niveaux depuis des décennies, les capitales de l'UE découvrent à leur tort, l'importance vitale de l'énergie russe", a affirmé le Pr Rafaa Tabib.
Rafaa Tabib souligne par ailleurs que la carte énergétique mondiale a changé en faveur de la Russie et de l’Algérie: les livraisons qatariennes sont désormais incertaines, ce qui, sur des marchés volatils, pousse les exportateurs africains de pétrole et de gaz à exiger de l’Europe des investissements et un développement industriel local intégré.
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