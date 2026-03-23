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‎"Autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap"

‎"Autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap"

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Dans cet épisode de Tandem, Aguibou Madani Tall, orthophoniste, spécialiste et thérapeute du langage et de la communication, démystifie l’autisme au Mali et... 23.03.2026, Sputnik Afrique

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‎"Autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Aguibou Madani Tall, orthophoniste, spécialiste et thérapeute du langage et de la communication, démystifie l’autisme au Mali et explique le rôle essentiel des orthophonistes dans la prise en charge des troubles langagiers.

Aguibou Madani Tall décrit deux profils d'autisme:La plupart des cas observés au Mali ne sont pas de l'autisme vrai, rare ici, mais des conséquences de souffrances fœtales impactant langage, comportement et socialisation – on colle trop vite l'étiquette "autiste" à tout enfant muet ou perturbé.Selon ortophoniste, le rôle de l’orthophoniste est de prendre en charge de toutes pathologies langagières:Le problème au Mali c’est qu’il existe de faux orthophoniste sans contrôle dans un pays où "tout est permis". L’orthophonie coûte cher et nécessite un investissement étatique. Tall regrette de ne pas pouvoir partager son expérience acquise; toutes les régions manquent d’orthophonistes, obligeant les familles à venir à Bamako, où les places sont limitées.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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