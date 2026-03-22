https://fr.sputniknews.africa/20260322/plus-de-60-morts-dans-une-attaque-contre-un-centre-de-sante-au-soudan-1084534924.html

Plus de 60 morts dans une attaque contre un centre de santé au Soudan

Plus de 60 morts dans une attaque contre un centre de santé au Soudan

Sputnik Afrique

Plus de 60 personnes ont été tuées et près de 90 blessées au Soudan, dans une attaque contre un établissement de santé au Darfour, a rapporté samedi... 22.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-22T06:42+0100

2026-03-22T06:42+0100

2026-03-22T06:42+0100

soudan

darfour

attaque

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/01/1070453063_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_06ca64a355099a8a2eead833867c0b26.jpg

Le bureau humanitaire de l'ONU au Soudan avait auparavant déclaré être "consterné par l'attaque contre un hôpital au Darfour-Est (vendredi), qui aurait tué des dizaines de personnes, dont des enfants, et fait davantage encore de blessés".L'OMS a fait état de 69 morts et de 89 blessés. L'ONG Emergency Lawyers, un groupe indépendant qui documente le conflit soudanais opposant l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR), a indiqué que la frappe avait touché l'hôpital universitaire d'El-Daein. L'OMS n'a pas précisé la localisation, mais indiqué que l'attaque avait impliqué "des armes lourdes" et touché un établissement de soins de santé secondaire, du personnel médical, des patients, des fournitures et des stocks.

soudan

darfour

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, darfour, attaque