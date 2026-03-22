https://fr.sputniknews.africa/20260322/plus-de-60-morts-dans-une-attaque-contre-un-centre-de-sante-au-soudan-1084534924.html
Plus de 60 morts dans une attaque contre un centre de santé au Soudan
Plus de 60 morts dans une attaque contre un centre de santé au Soudan
Sputnik Afrique
Plus de 60 personnes ont été tuées et près de 90 blessées au Soudan, dans une attaque contre un établissement de santé au Darfour, a rapporté samedi... 22.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-22T06:42+0100
2026-03-22T06:42+0100
2026-03-22T06:42+0100
soudan
darfour
attaque
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/01/1070453063_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_06ca64a355099a8a2eead833867c0b26.jpg
Le bureau humanitaire de l'ONU au Soudan avait auparavant déclaré être "consterné par l'attaque contre un hôpital au Darfour-Est (vendredi), qui aurait tué des dizaines de personnes, dont des enfants, et fait davantage encore de blessés".L'OMS a fait état de 69 morts et de 89 blessés. L'ONG Emergency Lawyers, un groupe indépendant qui documente le conflit soudanais opposant l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR), a indiqué que la frappe avait touché l'hôpital universitaire d'El-Daein. L'OMS n'a pas précisé la localisation, mais indiqué que l'attaque avait impliqué "des armes lourdes" et touché un établissement de soins de santé secondaire, du personnel médical, des patients, des fournitures et des stocks.
soudan
darfour
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/01/1070453063_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_0e62f40f17ee2a95378e6255c419440c.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
soudan, darfour, attaque
Plus de 60 morts dans une attaque contre un centre de santé au Soudan
Algérie Presse Service (APS)
Plus de 60 personnes ont été tuées et près de 90 blessées au Soudan, dans une attaque contre un établissement de santé au Darfour, a rapporté samedi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Le bureau humanitaire de l'ONU au Soudan avait auparavant déclaré être "consterné par l'attaque contre un hôpital au Darfour-Est (vendredi), qui aurait tué des dizaines de personnes, dont des enfants, et fait davantage encore de blessés".
L'OMS a fait état de 69 morts et de 89 blessés. L'ONG Emergency Lawyers, un groupe indépendant qui documente le conflit soudanais opposant l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR), a indiqué que la frappe avait touché l'hôpital universitaire d'El-Daein.
L'OMS n'a pas précisé la localisation, mais indiqué que l'attaque avait impliqué "des armes lourdes" et touché un établissement de soins de santé secondaire, du personnel médical, des patients, des fournitures et des stocks.