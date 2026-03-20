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Moyen-Orient: "Ce n'est pas notre guerre, donc on refuse d'y participer"

Moyen-Orient: "Ce n'est pas notre guerre, donc on refuse d'y participer"

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Emmanuel Macron a refusé de participer au déblocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fortement déplu à Donald Trump. Au micro de Sputnik Afrique, Jacques-Marie... 20.03.2026, Sputnik Afrique

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Moyen-Orient: "Ce n'est pas notre guerre, donc on refuse d'y participer" Sputnik Afrique Emmanuel Macron a refusé de participer au déblocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fortement déplu à Donald Trump. Au micro de Sputnik Afrique, Jacques-Marie Bourget, journaliste français, a analysé les dessous de ce refus français.

Retrouvez également dans cette émission: Egoutnchi Behanzin, Président de la Ligue de Défense Noire Africaine, sur la journée internationale de lutte contre les discriminations raciales. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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