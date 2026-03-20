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Moyen-Orient: "Ce n'est pas notre guerre, donc on refuse d'y participer"
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Emmanuel Macron a refusé de participer au déblocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fortement déplu à Donald Trump. Au micro de Sputnik Afrique, Jacques-Marie... 20.03.2026, Sputnik Afrique
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Moyen-Orient: "Ce n'est pas notre guerre, donc on refuse d'y participer"
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Emmanuel Macron a refusé de participer au déblocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fortement déplu à Donald Trump. Au micro de Sputnik Afrique, Jacques-Marie Bourget, journaliste français, a analysé les dessous de ce refus français.
Retrouvez également dans cette émission: Egoutnchi Behanzin, Président de la Ligue de Défense Noire Africaine, sur la journée internationale de lutte contre les discriminations raciales. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Moyen-Orient: "Ce n'est pas notre guerre, donc on refuse d'y participer"
Emmanuel Macron a refusé de participer au déblocage du détroit d'Ormuz, ce qui a fortement déplu à Donald Trump. Au micro de Sputnik Afrique, Jacques-Marie Bourget, journaliste français, a analysé les dessous de ce refus français.
"Aujourd'hui, on en est donc au langage commun, du genre, cette guerre a été déclenchée sans notre avis, ce n'est pas notre guerre, donc on refuse d'y participer", a déclaré au micro de Zone de Contact le journaliste français Jacques-Marie Bourget.
"Il n'y a pas un analyste sérieux qui va prédire un avenir rapide et satisfaisant pour la fin de cette guerre pour les Américains et pour les Israéliens. Donc ils sont complètement dans l'impasse", a estimé M.Bourget.
Retrouvez également dans cette émission:
Egoutnchi Behanzin, Président de la Ligue de Défense Noire Africaine, sur la journée internationale de lutte contre les discriminations raciales.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !