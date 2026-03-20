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Les Atlantistes sont dans une impasse stratégique sur tous les fronts

Les Atlantistes sont dans une impasse stratégique sur tous les fronts

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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la tournée clownesque de Zelensky à Paris, la visite vidée de sens des... 20.03.2026, Sputnik Afrique

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Les Atlantistes sont dans une impasse stratégique sur tous les fronts Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la tournée clownesque de Zelensky à Paris, la visite vidée de sens des émissaires de Macron à Moscou et l’enlisement du conflit en Iran.

Selon Karine Bechet, l’intérêt pour Macron de recevoir Zelensky est communicationnel:La confusion entre "cessez-le-feu" et "paix" est volontairement portée par les élites atlantistes, alors que, selon Karine Bechet, les cessez-le-feu n’entraînent pas forcément la paix. Et le but est simple:Étant en situation de faiblesse stratégique, les Atlantistes tentent de relancer les négociations. Pour Karine Bechet, cela fait partie de la stratégie du combat:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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