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Les Atlantistes sont dans une impasse stratégique sur tous les fronts
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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la tournée clownesque de Zelensky à Paris, la visite vidée de sens des... 20.03.2026, Sputnik Afrique
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Les Atlantistes sont dans une impasse stratégique sur tous les fronts
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Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la tournée clownesque de Zelensky à Paris, la visite vidée de sens des émissaires de Macron à Moscou et l’enlisement du conflit en Iran.
Selon Karine Bechet, l’intérêt pour Macron de recevoir Zelensky est communicationnel:La confusion entre "cessez-le-feu" et "paix" est volontairement portée par les élites atlantistes, alors que, selon Karine Bechet, les cessez-le-feu n’entraînent pas forcément la paix. Et le but est simple:Étant en situation de faiblesse stratégique, les Atlantistes tentent de relancer les négociations. Pour Karine Bechet, cela fait partie de la stratégie du combat:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Les Atlantistes sont dans une impasse stratégique sur tous les fronts
Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la tournée clownesque de Zelensky à Paris, la visite vidée de sens des émissaires de Macron à Moscou et l’enlisement du conflit en Iran.
Selon Karine Bechet, l’intérêt pour Macron de recevoir Zelensky est communicationnel:
"Comme Macron ne peut pas même faire semblant d'améliorer le pouvoir d'achat, puisque le but de la paupérisation c'est aussi un meilleur contrôle de la société, qu'il ne va certainement pas améliorer le système social parce que ça demande un engagement des fonds et dans la logique néolibérale de toute façon c'est la loi de la jungle sur le plan social, c'est-à-dire que survivent les plus forts et ceux qui ont de l'argent, donc il peut compenser en jouant sur l'image du chef de guerre".
La confusion entre "cessez-le-feu" et "paix" est volontairement portée par les élites atlantistes, alors que, selon Karine Bechet, les cessez-le-feu n’entraînent pas forcément la paix. Et le but est simple:
"Il n'y a pas de volonté de paix. Il y a réellement volonté de geler le conflit, parce que les Atlantistes sont actuellement dans une position défavorable, et pour cela, ils ont besoin d'un cessez-le-feu. Afin de quoi? D'obtenir toujours la victoire, pas la paix, la victoire. Ça, la Russie l'a compris. D'où le fait de refuser désormais un cessez-le-feu inconditionnel, puisqu'elle a déjà fait l'expérience et la vue que ça ne conduisait à rien, et en revanche elle demande une résolution des fondements du conflit, justement pour arriver à la paix".
Étant en situation de faiblesse stratégique, les Atlantistes tentent de relancer les négociations. Pour Karine Bechet, cela fait partie de la stratégie du combat:
"Cela permet tactiquement de geler la situation. Un, pour essayer d'obtenir sur le plan politique et diplomatique ce qu'ils ne peuvent pas obtenir sur le plan militaire. Si ça ne marche pas, dans tous les cas le gel de la situation doit de toute façon affaiblir la détermination de l'ennemi, qui sent que s'il y a une volonté de négociation en face, même si elle est fausse, dans ce cas-là peut-être est-il plus prudent de ne pas aller trop loin?"
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