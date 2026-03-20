La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran (28 février 2026–à ce jour)

Un panache de fumée s'élève après une frappe à Téhéran, en Iran, le 2 mars 2026

Un homme prend en photo les décombres d'immeubles détruits lors d'une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 15 mars 2026

Un homme prend en photo les décombres d'immeubles détruits lors d'une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 15 mars 2026

© AP Photo / Hassan Ammar

Un panache de fumée s'élève après une frappe à Téhéran, en Iran, le 2 mars 2026

© AP Photo / Vahid Salemi

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