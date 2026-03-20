Parmi les cibles figuraient:
▪️ les forces navales israéliennes à Haïfa et la base aérienne de Ramat David;
▪️ le quartier général de la 5e Flotte américaine à Bahreïn;
▪️ les infrastructures de l'aéroport international de Dubaï et du port de Jebel Ali aux Émirats arabes unis, où un incendie s'est déclaré;
▪️ des installations au Koweït, une frappe a entraîné la mort de trois soldats américains.
Théories et enquête:
▪️ L'Iran a accusé les États-Unis et Israël de crime de guerre et a qualifié ses frappes du 6 mars de vengeance pour les enfants de Minab.
▪️ Les États-Unis ont d'abord nié toute implication, et Trump a même suggéré que l'Iran lui-même aurait pu mener la frappe. Cependant, une enquête interne du Pentagone a ensuite indiqué une forte probabilité que la frappe ait été menée par l'armée américaine.
▪️ Les médias américains ont rapporté que les États-Unis et Israël auraient pu mener une frappe aérienne contre une école pour filles dans le sud de l'Iran, la classant par erreur comme cible militaire en raison d'une erreur de renseignement ou d'un dysfonctionnement des algorithmes d'intelligence artificielle.
"Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris ce point: la République islamique d’Iran dispose d’une structure politique solide, dotée d’institutions politiques, économiques et sociales bien établies."