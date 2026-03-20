Portraits d'écolières d'une école iranienne de Minab tuées dans une frappe américaine le 12 mars 2026 - Sputnik Afrique

La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran (28 février 2026–à ce jour)

Des négociations à la guerre: les États-Unis et Israël déclarent la guerre à l'Iran
Le 28 février 2026, l'armée israélienne, en collaboration avec les forces armées américaines, a lancé l'opération militaire Furie épique (Epic Fury) contre l'Iran, sous prétexte du développement présumé par la République islamique de son propre programme nucléaire.
Téhéran affirmait avec constance le caractère pacifique de ce programme, en invoquant le TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires), et était prêt à geler l'enrichissement d'uranium et à placer ses installations sous le contrôle de l'AIEA, mais refusait de démanteler complètement son infrastructure. Les États-Unis, quant à eux, insistaient sur le "zéro nucléaire".
Un homme prend en photo les décombres d'immeubles détruits lors d'une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 15 mars 2026 - Sputnik Afrique
Un homme prend en photo les décombres d'immeubles détruits lors d'une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 15 mars 2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Un panache de fumée s'élève après une frappe à Téhéran, en Iran, le 2 mars 2026 - Sputnik Afrique
Un panache de fumée s'élève après une frappe à Téhéran, en Iran, le 2 mars 2026
© AP Photo / Vahid Salemi
1.
Un homme prend en photo les décombres d'immeubles détruits lors d'une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 15 mars 2026
© AP Photo / Hassan Ammar
2.
Un panache de fumée s'élève après une frappe à Téhéran, en Iran, le 2 mars 2026
© AP Photo / Vahid Salemi
L'objectif de l'opération militaire défini par Donald Trump était d'éliminer la "menace" émanant du régime iranien.
Le dernier cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis à Genève, le 26 février, a échoué, et quelques jours plus tard, la diplomatie a cédé la place à la guerre.
Le premier jour de la guerre et l'assassinat du Guide suprême iranien
Le 28 février 2026, des explosions ont retenti dans cinq villes iraniennes: Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj et Kermanshah. La résidence du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été complètement détruite par un tir direct.
▪️ Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran. Les cibles visées étaient les installations nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, ainsi que les quartiers généraux des Forces révolutionnaires islamiques, les bases de défense aérienne et les installations du complexe militaro-industriel. Israël a baptisé cette opération Rugissement du lion. Des preuves documentées ont montré que les missiles ont touché non seulement des installations militaires, mais aussi des infrastructures civiles iraniennes.
Un bâtiment détruit par une frappe israélienne au centre de Téhéran - Sputnik Afrique
Un bâtiment détruit par une frappe israélienne au centre de Téhéran
© Sputnik . Mohammad Ismail
/
Accéder à la base multimédia
Une explosion dans un dépôt pétrolier de Shahran, dans l'ouest de Téhéran - Sputnik Afrique
Une explosion dans un dépôt pétrolier de Shahran, dans l'ouest de Téhéran
© Sputnik
1.
Un bâtiment détruit par une frappe israélienne au centre de Téhéran
© Sputnik . Mohammad Ismail
/
Accéder à la base multimédia
2.
Une explosion dans un dépôt pétrolier de Shahran, dans l'ouest de Téhéran
© Sputnik
Les États-Unis ont frappé les forces armées iraniennes avec des missiles Tomahawk tirés depuis des navires de guerre; des drones et des systèmes de tir en salve HIMARS ont également été utilisés. Les destroyers lance-missiles USS Spruance et USS Frank E.Petersen, ainsi que le destroyer anti-sous-marin USS Milius, ont été déployés contre l'Iran. Au total, au cours des deux premières journées de la guerre, les navires américains ont tiré jusqu'à 200 Tomahawk. Le nombre de missiles interceptés par la défense aérienne iranienne n'a pas été communiqué.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a décrit l'opération contre l'Iran comme une lutte des "Gentils" [lui-même et le Président américain Donald Trump] contre les "Méchants" [l'Iran]. L'attaque américano-israélienne est censée aider le "courageux peuple iranien à prendre son destin en main", en vue d'un changement de pouvoir dans le pays, a-t-il affirmé.
Le Président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Mar-a-Lago, en Floride, le 29 décembre 2025 - Sputnik Afrique
Le Président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Mar-a-Lago, en Floride, le 29 décembre 2025
© AP Photo / Alex Brandon
Opération True Promise-4
Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a confirmé l'opération de représailles, baptisée True Promise-4. Les frappes de représailles ont ciblé des installations militaires américaines et israéliennes à Bahreïn, en Jordanie, au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.
Quinze pays touchés par les frappes de riposte iraniennes
© Sputnik

Parmi les cibles figuraient:

▪️ les forces navales israéliennes à Haïfa et la base aérienne de Ramat David;

▪️ le quartier général de la 5e Flotte américaine à Bahreïn;

▪️ les infrastructures de l'aéroport international de Dubaï et du port de Jebel Ali aux Émirats arabes unis, où un incendie s'est déclaré;

▪️ des installations au Koweït, une frappe a entraîné la mort de trois soldats américains.

Quels sont les missiles iraniens capables d’atteindre les bases américaines au Moyen-Orient? - Sputnik Afrique
Quels sont les missiles iraniens capables d’atteindre les bases américaines au Moyen-Orient? - Sputnik Afrique
Selon les médias, au moins 80% des missiles iraniens ont atteint leurs cibles lors de la "première vague" de frappes sur Israël. Le CGRI a annoncé la destruction d'un radar d'alerte précoce d'une portée de 5.000 km sur une base militaire américaine au Qatar.
Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz a été interrompu. [Lien vers la section Réduction du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et crise pétrolière].
Les Gardiens de la révolution iraniens ont ordonné la fermeture complète du détroit d'Ormuz, interdisant le passage des pétroliers. Par la suite, les autorités iraniennes ont déclaré que les pays amis étaient autorisés à traverser le détroit.
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
Tragédie à Minab, en Iran
Un missile de croisière Tomahawk américain touche une école de filles à Minab, en Iran
© Sputnik
Le 28 février 2026, une frappe de missile a détruit une école pour filles, l'un des événements les plus marquants depuis le début de l'escalade militaire dans la région. Deux missiles de croisière Tomahawk américains ont frappé l'école primaire Shajareh Tayyebeh. Selon diverses sources, entre 168 et 175 écolières âgées de 7 à 12 ans, ainsi que des enseignantes, ont été tuées, et des dizaines d'autres ont été blessées.
Attaque de l'école de Minab - Sputnik Afrique
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
Attaque de l'école de Minab - Sputnik Afrique
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
Attaque de l'école de Minab - Sputnik Afrique
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
Attaque de l'école de Minab - Sputnik Afrique
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
1.
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
2.
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
3.
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
4.
Attaque de l'école de Minab
© Photo médias iraniens
Une vidéo générée par l'IA montrant les frappes américaines et israéliennes contre une école à Minab, en Iran, qui ont fait 168 victimes parmi les élèves.
© Sputnik

Théories et enquête:

▪️ L'Iran a accusé les États-Unis et Israël de crime de guerre et a qualifié ses frappes du 6 mars de vengeance pour les enfants de Minab.

▪️ Les États-Unis ont d'abord nié toute implication, et Trump a même suggéré que l'Iran lui-même aurait pu mener la frappe. Cependant, une enquête interne du Pentagone a ensuite indiqué une forte probabilité que la frappe ait été menée par l'armée américaine.

▪️ Les médias américains ont rapporté que les États-Unis et Israël auraient pu mener une frappe aérienne contre une école pour filles dans le sud de l'Iran, la classant par erreur comme cible militaire en raison d'une erreur de renseignement ou d'un dysfonctionnement des algorithmes d'intelligence artificielle.

Attaque de l'école de Minab
© Sputnik
Confirmation du décès du dirigeant iranien
Le 1er mars, les médias officiels iraniens ont confirmé la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans sa résidence le matin du 28 février.
Dépôt de fleurs au consulat général d'Iran à Kazan - Sputnik Afrique
Dépôt de fleurs au consulat général d'Iran à Kazan
© Sputnik
Situation devant l'ambassade d'Iran à Moscou suite au décès du guide suprême du pays, Ali Khamenei - Sputnik Afrique
Situation devant l'ambassade d'Iran à Moscou suite au décès du guide suprême du pays, Ali Khamenei
© Sputnik
Un rassemblement commémoratif en hommage au défunt guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei - Sputnik Afrique
Un rassemblement commémoratif en hommage au défunt guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei
© Sputnik
1.
Dépôt de fleurs au consulat général d'Iran à Kazan
© Sputnik
2.
Situation devant l'ambassade d'Iran à Moscou suite au décès du guide suprême du pays, Ali Khamenei
© Sputnik
3.
Un rassemblement commémoratif en hommage au défunt guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei
© Sputnik
▪️ Un deuil national de 40 jours a été décrété. La fille, le gendre, la petite-fille et la belle-fille de l'ayatollah ont également été tués lors des frappes américaines et israéliennes.
▪️ Le décès d'autres hauts responsables a été confirmé: le ministre de la Défense Aziz Nasirzadeh, le commandant des Gardiens de la révolution Mohammad Pakpour, le chef d'état-major des armées Abdolrahim Mousavi, et le conseiller Ali Shamkhani.
▪️ L'ayatollah Alireza Arafi a été nommé Guide suprême par intérim.
L’ayatollah Alireza Arafi, membre du Conseil des Gardiens de la révolution islamique et vice-président de l’Assemblée des experts - Sputnik Afrique
L’ayatollah Alireza Arafi, membre du Conseil des Gardiens de la révolution islamique et vice-président de l’Assemblée des experts
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
Accéder à la base multimédia
Extension du conflit
Le 2 mars 2026, l'Iran a lancé une série d'attaques contre des bases israéliennes et américaines dans la région, ainsi que contre l'aéroport d'Erbil en Irak. Des explosions ont été entendues à Dubaï, Doha et Bahreïn. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a affirmé que l'Iran avait attaqué 60 cibles stratégiques et 500 installations militaires aux États-Unis et en Israël, à l'aide de plus de 700 drones et de plusieurs centaines de missiles.
La Résistance islamique en Irak diffuse des images de lancements de drones depuis la base Victoria à Bagdad
© Sputnik
▪️ Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a déclaré que Téhéran ne négocierait pas avec les États-Unis.
▪️ Le Hezbollah a repris les hostilités contre Israël, affirmant que ces attaques étaient des "représailles" à l'assassinat du Guide suprême iranien, Ali Khamenei. Le même jour, Israël a bombardé banlieue sud de Beyrouth. L'attaque a tué Mohammad Raad, chef du blocparlementaire du Hezbollah.
▪️ Israël a lancé des frappes de missiles sur Beyrouth, ciblant des positions du Hezbollah, faisant 31 morts et 140 blessés.
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
▪️ Un chasseur F-15 de l'US Air Force s'est écrasé au-dessus du Koweït. Les médias iraniens ont affirmé qu'il avait été abattu par un missile iranien, tandis que les États-Unis ont déclaré qu'il avait été touché par des tirs amis.
Attaques iraniennes dans la région et utilisation d'armes sophistiquées
  • Du 3 au 10 mars, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a attaqué la base aérienne américaine de Bahreïn à l'aide de missiles et de drones. Il a également frappé des cibles israéliennes: le quartier général de l'armée à Césarée, des cibles à Bnei Brak, Petah Tikva, en Galilée occidentale, l'aéroport Ben Gourion et le ministère de la Défense à Tel Aviv.
  • Le CGRI a annoncé avoir intensifié ses attaques et utiliser des missiles stratégiques et hypersoniques (Ghadr, Emad, Fattah et Kheibar Shekan). Le commandement des forces aérospatiales a indiqué que, désormais, les ogives pèseraient au moins une tonne. L'Iran a utilisé le missile superlourd Khorramshahr-4 (portée de 2.000 km, ogive de 1.500 kg) contre des cibles en Israël.
  • L'Iran a lancé sa 22e vague d'attaques à l'aide de missiles Khorramshahr-4 et Fattah. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé la destruction de radars de défense antimissile THAAD aux Émirats arabes unis et en Jordanie, ainsi que d'un radar FPS132 au Qatar.
Un missile Khorramshahr-4 est lancé depuis un lieu non divulgué en Iran (photo diffusée par le ministère iranien de la Défense le 25 mai 2023) - Sputnik Afrique
Un missile Khorramshahr-4 est lancé depuis un lieu non divulgué en Iran (photo diffusée par le ministère iranien de la Défense le 25 mai 2023)
© AP Photo
Le Président iranien Pezeshkian a déclaré que le pays cesserait ses attaques contre les États voisins si aucune attaque n'était lancée depuis leur territoire.
Changement de stratégie de l'Iran
Le 11 mars 2026, les forces iraniennes ont annoncé un changement de stratégie dans la guerre contre Israël et les États-Unis, ainsi que de nouveaux principes tactiques pour les attaques contre les cibles liées aux agresseurs sur le territoire des États du Golfe persique. Désormais, les frappes seront menées de manière continue et ne seront plus une conséquence d'attaques des forces américaines et israéliennes contre l'Iran.
Le Hezbollah a annoncé le lancement d'une nouvelle opération contre Israël, baptisée "Paille mâchée", consistant à tirer une centaine de roquettes depuis le Liban vers le nord d'Israël. Le Hezbollah et l'Iran ont qualifié la manœuvre d'"attaque coordonnée". L'Iran, en collaboration avec le Hezbollah, a frappé plus de 50 cibles en Israël.
L'Iran a déclaré être prêt à combattre les États-Unis pendant plus de dix ans: "une solution diplomatique est désormais hors de question".
Les États-Unis utilisent les technologies et les armements les plus récents
  • L'une des caractéristiques marquantes de l'opération actuelle est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon un porte-parole du CENTCOM, celle-ci se charge du traitement primaire des données afin de mettre en évidence les points nécessitant l'attention humaine. La décision de sélectionner une cible et de lancer une frappe reste du ressort des humains.
  • Le CENTCOM américain a confirmé le premier usage d'un Precision Strike Missile (PrSM). Ce missile est une évolution du missile balistique ATACMS. Il peut parcourir 200 km de plus que son prédécesseur. Sa portée atteint 500 km et il est lancé depuis la plateforme mobile HIMARS.
  • Autre nouveauté, le drone kamikaze LUCAS a fait son apparition. Il s'agit d'un clone du célèbre drone iranien Shahed. Selon les médias, son coût unitaire est de 35.000 dollars.
Une communauté internationale divisée par la guerre
L'opération militaire contre l'Iran a accentué la polarisation de la communauté internationale, déjà en proie à d'autres crises et conflits. Tandis que la Russie et la Chine -partenaires de l'Iran- ont condamné l'attaque, les alliés régionaux occidentaux et américains ont imputé l'escalade à Téhéran, qui riposte désormais par des frappes de représailles.
La réaction de la Russie fut immédiate: le 1er mars, Vladimir Poutine a présenté ses condoléances au Président iranien, Massoud Pezechkian, suite à l’assassinat du Guide suprême Ali Khamenei et de sa famille, soulignant que ce meurtre avait été commis en violation cynique de toutes les normes morales et du droit international. Poutine a réaffirmé la position de principe de la Russie quant à la nécessité d’une cessation immédiate des hostilités, de l’abandon de la force pour régler les problèmes concernant l’Iran et le Moyen-Orient, et d’un retour rapide à la voie politique et diplomatique.
L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont nié toute implication dans les frappes contre l’Iran, mais ont dénoncé les frappes iraniennes.
L’Italie et l’Espagne ont fait preuve de lucidité face à la situation. [Vidéo de Meloni et Sanchez].
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré que la position du gouvernement était "Non à la guerre", après que Donald Trump a exprimé sa déception face au refus de Madrid de lui fournir des bases pour lancer des frappes contre l’Iran.
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s'est prononcé concernant l'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le 4 mars 2026.
© Sputnik
La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a condamné les États-Unis et Israël pour leurs frappes contre l’Iran lors d'un discours devant le Parlement à Rome. Elle a décrit la campagne militaire au Moyen-Orient comme s’inscrivant dans une tendance croissante d’interventions unilatérales "qui bafouent le droit international".
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s'est prononcé concernant l'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le 4 mars 2026.
© Sputnik
La baisse du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et la crise pétrolière
Détroit d'Ormuz et son importance pour l'économie mondiale - Sputnik Afrique
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
Détroit d'Ormuz et son importance pour l'économie mondiale - Sputnik Afrique
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
Détroit d'Ormuz et son importance pour l'économie mondiale - Sputnik Afrique
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
1.
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
2.
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
3.
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
Après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a fortement diminué, et les assureurs ont commencé à augmenter les primes de risque de guerre et à revoir leurs couvertures d'assurance face à la montée des menaces sécuritaires. Il n'y a pas de blocus officiel, néanmoins le marché est confronté à une paralysie de facto du transport en raison des menaces sécuritaires.
Le détroit d'Ormuz est un corridor stratégique par lequel transitent 30% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) et environ 20% du pétrole et des produits pétroliers. Face à l'augmentation des risques, les plus grandes compagnies maritimes d'Allemagne, du Japon, de France et d'autres pays ont suspendu le passage de leurs navires dans ce corridor.
Dépendance des importations pétrolières du détroit d'Ormuz - Sputnik Afrique
Dépendance des importations pétrolières du détroit d'Ormuz
© Sputnik
Les autorités iraniennes ont déclaré que le pays préservait sa souveraineté maritime dans le détroit d'Ormuz. L'Iran traite les navires de passage conformément au protocole international, mais les navires marchands utilisés "par d'autres États à des fins militaires", l'Iran "les identifiera" et "ne leur permettra pas d'exister".
Par la suite, l'Iran a déclaré que tout pays arabe ou européen qui expulserait les ambassadeurs israéliens et américains de son territoire bénéficierait d'une liberté totale et du droit de transiter par le détroit d'Ormuz.
Bilan des pertes du conflit au 20 mars 2026
Bilan humain de l'opération militaire contre l'Iran - Sputnik Afrique
Bilan humain de l'opération militaire contre l'Iran
© Sputnik
  • Au 20 mars 2026, le conflit a entraîné de lourdes pertes humaines et une crise humanitaire de grande ampleur.
  • Selon les données officielles des autorités iraniennes, la guerre a fait au moins 1.348 victimes parmi les civils, et plus de 19.500 personnes ont été blessées.
  • Les combats ont également touché les pays voisins. En Israël, 17 personnes ont trouvé la mort. Le Liban a perdu au moins 1.001 personnes. Dans les pays du Golfe, on dénombre 25 victimes. En Irak, 60 personnes ont perdue la vie.
  • Le nombre total de victimes directes dans toute la région a dépassé les 2.000 personnes. Cependant, la catastrophe humanitaire à l'intérieur de l'Iran a pris une ampleur encore plus grande: selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, jusqu'à 3,2 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer, devenant ainsi des réfugiés internes.
Un coup porté à l'élite: l'Iran explique pourquoi la mort de Larijani ne changera pas l'équilibre des forces
L'assassinat du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani (le 17 mars), ne portera pas de coup fatal à la direction du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi.
Ali Larijani, président du Conseil consultatif islamique (parlement) de la République islamique d'Iran, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à l'issue de la 12e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï, 22 octobre 2015 - Sputnik Afrique
Ali Larijani, président du Conseil consultatif islamique (parlement) de la République islamique d'Iran, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à l'issue de la 12e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï, 22 octobre 2015
© Sputnik

"Je ne sais pas pourquoi les Américains et les Israéliens n’ont toujours pas compris ce point: la République islamique d’Iran dispose d’une structure politique solide, dotée d’institutions politiques, économiques et sociales bien établies."

Araghtchi a également rappelé l’assassinat du Guide suprême Ali Khamenei le 28 février, après lequel le système a continué de fonctionner.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié l'assassinat de Larijani d'attentat terroriste, appelant le Conseil de sécurité de l'Onu à traduire les coupables en justice.
Pertes économiques dans le contexte du conflit avec l'Iran
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
La première semaine de combats a coûté au moins 11,3 milliards de dollars au budget américain. Il s'agit principalement de coûts directs liés aux munitions: rien que pour les deux premiers jours, le Pentagone a dépensé 5,6 milliards de dollars en armes de haute précision (par exemple, les bombes à guidage AGM-154 coûtent jusqu'à 836.000 dollars pièce). Chaque jour, les États-Unis dépensent environ 1 milliard de dollars pour la guerre contre l'Iran.
L'administration Trump s'apprête à demander au Congrès 50 milliards de dollars supplémentaires. Cependant, le Congrès n'est pas unanime: les Démocrates exigent une clarification de la stratégie, tandis qu'une partie des Républicains craint des dépenses incontrôlées. Certains membres de l'administration estiment que même 50 milliards de dollars constituent une estimation en deçà de la réalité.
Marché pétrolier
Le 12 mars, le prix du Brent à la Bourse de Londres a dépassé les 100 dollars le baril. Il s'agit d'un record depuis l'été 2024.
Cette hausse s'explique par les opérations militaires dans le golfe Persique: les attaques contre des pétroliers au large des côtes de l'Irak ont entraîné la fermeture temporaire des ports irakiens et l'évacuation d'un terminal à Oman.
Le marché réagit plus fortement au risque de perturbations des approvisionnements via le détroit d'Ormuz qu'aux tentatives de stabilisation (par exemple, la décision de l'AIE de libérer des stocks).
Itinéraires de transport de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz - Sputnik Afrique
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
Hausse des prix de l'or
Face à l'instabilité géopolitique, les investisseurs se tournent vers des actifs refuges. L'or a atteint un nouveau record historique, avec 5.213 dollars l'once (+77% en glissement annuel). Derrière lui, l'argent (à 88,59 dollars) et le platine (à 2.202 dollars) ont également renchéri. Fitch Ratings a relevé ses prévisions pour l'or en 2026 à 4.500 dollars l'once, invoquant les achats massifs des banques centrales et des investisseurs.
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
Revenir au débutRevenir à la page d'accueil
13:33 20.03.2026 (Mis à jour: 14:36 20.03.2026)
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала