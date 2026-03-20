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La guerre au Moyen-Orient: éteindre la Russie et la Chine pour sauver l'hégémonie américaine

La guerre au Moyen-Orient: éteindre la Russie et la Chine pour sauver l'hégémonie américaine

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Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Cassandra Begoude Madonne, journaliste panafricaniste, analyse la situation au Moyen-Orient depuis l’opération militaire... 20.03.2026, Sputnik Afrique

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La guerre au Moyen-Orient: éteindre la Russie et la Chine pour sauver l'hégémonie américaine Sputnik Afrique Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Cassandra Begoude Madonne, journaliste panafricaniste, analyse la situation au Moyen-Orient depuis l’opération militaire et les conséquences potentiellement désastreuses d’une escalade du conflit.

Selon Cassandra Begoude Madonne, les frappes contre l’Iran ne sont pas un conflit isolé, mais une manœuvre géopolitique majeure. Les véritables motivations des États-Unis et d’Israël sont d’ordre économique et stratégique: contrôler les ressources pétrolières iraniennes et, surtout, freiner l’émergence d’un monde multipolaire qui menacerait l’hégémonie américaine.Elle souligne également l’attitude prudente de la Russie et de la Chine, qui cherchent à éviter une confrontation directe tout en préservant leurs intérêts économiques dans la région, tandis que la France, selon elle, tente de maintenir une présence stratégique au Moyen-Orient sans avoir le poids nécessaire pour peser sur les décisions.D’après la journaliste, il existe un risque élevé d’escalade vers une Troisième Guerre mondiale, que les pays africains devraient éviter en adoptant une position ferme de défense de leurs intérêts, plutôt que de rester neutres face à ce conflit.

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