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Filières biologiques africaines: le défi d’exister face aux standards européens

Filières biologiques africaines: le défi d’exister face aux standards européens

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Alors que l’agriculture biologique africaine recule pour la première fois depuis plus de dix ans, sous l’effet de normes européennes plus strictes, les... 20.03.2026, Sputnik Afrique

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Filières biologiques africaines: le défi d’exister face aux standards européens Sputnik Afrique Alors que l’agriculture biologique africaine recule pour la première fois depuis plus de dix ans, sous l’effet de normes européennes plus strictes, les producteurs font face à un tournant entre adaptation, survie et quête de souveraineté. Un expert décrypte les enjeux et esquisses de pistes pour transformer cette contrainte en opportunité.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, nous recevons Amadou Alpha Ba, spécialiste en agriculture biologique, pour analyser un signal faible devenu révélateur d’un basculement plus profond: pour la première fois depuis plus de dix ans, les superficies certifiées bio en Afrique reculent fortement, une contraction que, selon lui, il faut lire à la lumière du nouveau règlement européen désormais imposé aux producteurs africains.Entre exigences accrues en matière de traçabilité, coûts de certification en hausse et complexification administrative, il explique que ces normes, si elles ouvrent théoriquement l’accès à des marchés plus valorisés, risquent surtout d’exclure les petits exploitants, pourtant au cœur du tissu agricole sahélien. Mais au-delà du constat, l’expert insiste sur une réalité plus structurelle.Pour lui, cette baisse n’est pas seulement un ajustement technique, elle révèle les fragilités d’un modèle encore dépendant, insuffisamment structuré et trop tourné vers l’exportation. Il appelle ainsi à repenser les priorités, en mettant l’accent sur la formation, l’organisation des producteurs et le développement de marchés locaux, condition essentielle, selon lui, pour bâtir une véritable souveraineté alimentaire capable de résister aux chocs extérieurs tout en valorisant les productions africaines.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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