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Eugène Ébodé: construire la bibliothèque décoloniale, "celle qui montre ce qu'on est"
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Dans ce nouvel épisode du podcast "Russie: Terre de Culture" l'écrivain et universitaire d'origine camerounaise Eugène Ébodé montre comment la culture russe a... 20.03.2026, Sputnik Afrique
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Eugène Ébodé: construire la bibliothèque décoloniale, "celle qui montre ce qu'on est"
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Dans ce nouvel épisode du podcast "Russie: Terre de Culture" l'écrivain et universitaire d'origine camerounaise Eugène Ébodé montre comment la culture russe a irrigué sa pensée et l'aide aujourd'hui à construire ce qu'il appelle une "bibliothèque décoloniale".
L'auteur de dizaines de livres salués à l'international a dressé aussi la liste des ouvrages faisant partie de cette bibliothèque décoloniale, à lire absolument!À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Eugène Ébodé: construire la bibliothèque décoloniale, "celle qui montre ce qu'on est"
Dans ce nouvel épisode du podcast "Russie: Terre de Culture" l'écrivain et universitaire d'origine camerounaise Eugène Ébodé montre comment la culture russe a irrigué sa pensée et l'aide aujourd'hui à construire ce qu'il appelle une "bibliothèque décoloniale".
"À partir du moment où vous esclavagisez [l'autre], le réduisez à un meuble, à un objet, à partir du moment où vous écrasez sa culture, au fond vous écrasez votre humanité aussi. La bibliothèque décoloniale doit être extrêmement nette pour les abus, nette contre les opérations d'assimilation, de réduction, de négation de ce que sont les autres."
L'auteur de dizaines de livres salués à l'international a dressé aussi la liste des ouvrages faisant partie de cette bibliothèque décoloniale, à lire absolument!
À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify