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Eugène Ébodé: construire la bibliothèque décoloniale, "celle qui montre ce qu'on est"

Eugène Ébodé: construire la bibliothèque décoloniale, "celle qui montre ce qu'on est"

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Dans ce nouvel épisode du podcast "Russie: Terre de Culture" l'écrivain et universitaire d'origine camerounaise Eugène Ébodé montre comment la culture russe a... 20.03.2026, Sputnik Afrique

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Eugène Ébodé: construire la bibliothèque décoloniale, "celle qui montre ce qu'on est" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast "Russie: Terre de Culture" l'écrivain et universitaire d'origine camerounaise Eugène Ébodé montre comment la culture russe a irrigué sa pensée et l'aide aujourd'hui à construire ce qu'il appelle une "bibliothèque décoloniale".

L'auteur de dizaines de livres salués à l'international a dressé aussi la liste des ouvrages faisant partie de cette bibliothèque décoloniale, à lire absolument!À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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