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"Le partenariat que nous nouerons avec nos amis hors du continent doit appuyer nos propres actions"

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Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères a rencontré à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. À l'issue de cet entretien, il a accordé un... 18.03.2026, Sputnik Afrique

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"Le partenariat que nous nouerons avec nos amis hors du continent doit appuyer nos propres actions" Sputnik Afrique Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères a rencontré à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. À l'issue de cet entretien, il a accordé un entretien exclusif à Sputnik Afrique.

Retrouvez également dans cette émission: -Jean Marie Biada, économiste et analyste financier camerounais, sur les retombées du projet de développement de la riziculture pluviale au Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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