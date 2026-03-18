https://fr.sputniknews.africa/20260318/le-partenariat-que-nous-nouerons-avec-nos-amis-hors-du-continent-doit-appuyer-nos-propres-actions-1084428693.html
"Le partenariat que nous nouerons avec nos amis hors du continent doit appuyer nos propres actions"
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Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères a rencontré à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. À l'issue de cet entretien, il a accordé un... 18.03.2026, Sputnik Afrique
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"Le partenariat que nous nouerons avec nos amis hors du continent doit appuyer nos propres actions"
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Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères a rencontré à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. À l'issue de cet entretien, il a accordé un entretien exclusif à Sputnik Afrique.
Retrouvez également dans cette émission: -Jean Marie Biada, économiste et analyste financier camerounais, sur les retombées du projet de développement de la riziculture pluviale au Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Le partenariat que nous nouerons avec nos amis hors du continent doit appuyer nos propres actions"
Musalia Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères a rencontré à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. À l'issue de cet entretien, il a accordé un entretien exclusif à Sputnik Afrique.
"Avant toute chose, les Africains doivent apprendre à résoudre leurs propres problèmes. Et nous n'avons pas le choix. Car, à l'échelle mondiale, chaque région est confrontée à des défis. Il est donc naturel que leurs priorités concernent d'abord leurs propres régions. De même, l'Afrique doit s'attaquer à ses propres priorités, ce qui signifie que l'Union africaine doit s'engager avec honnêteté, franchise et détermination sur les questions qui nous touchent", a déclaré M.Mudavadi, ministre kényan des Affaires étrangères.
"Le partenariat que nous nouerons avec nos amis hors du continent est censé nous ancrer et nous soutenir, nous aider à atteindre nos objectifs, non pas remplacer les solutions africaines, ni saboter les initiatives africaines, mais bien appuyer nos propres actions", a ajouté le chef de la diplomatie kényane.
Retrouvez également dans cette émission:
-Jean Marie Biada, économiste et analyste financier camerounais, sur les retombées du projet de développement de la riziculture pluviale au Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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