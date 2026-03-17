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“Une nouvelle génération d'officiers africains échappe aux diktats coloniaux”
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Sputnik Afrique
En 2025, l'Afrique subsaharienne a augmenté ses dépenses militaires de 19%, atteignant ainsi les 23,6 milliards de dollars. Cette progression répond à une... 17.03.2026, Sputnik Afrique
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“Une nouvelle génération d'officiers africains échappe aux diktats coloniaux”
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En 2025, l'Afrique subsaharienne a augmenté ses dépenses militaires de 19%, atteignant ainsi les 23,6 milliards de dollars. Cette progression répond à une multiplication des foyers de tension. Mais au-delà des chiffres, que nous dit cette course aux armements des armées africaines ? Un expert en sécurité répond à Sputnik Afrique.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous recevons Akram Kharief, expert en sécurité et défense, pour décrypter une dynamique qui dépasse les simples chiffres et traduit une mutation stratégique du continent. Alors que les tensions se multiplient du Soudan à l’est de la RDC, en passant par le Nigeria et l’Éthiopie, selon lui, cette hausse des dépenses militaires s’explique à la fois par l’intensification des conflits et par une transformation plus profonde des modes de guerre. Les armées africaines, explique-t-il, ne font pas que se renforcer: elles s’adaptent à de nouvelles menaces avec des équipements plus sophistiqués, coûteux et parfois difficiles à obtenir rapidement.Pour Akram Kharief, cette évolution accompagne surtout l’émergence d’une nouvelle génération d’officiers africains, mieux formés et plus autonomes dans leurs choix, rompant progressivement avec les logiques d’influence du passé. Un saut qualitatif déjà visible dans plusieurs armées, notamment au Sahel ou au Tchad, tandis que certains équipements, notamment russes, s’imposent par leur robustesse et leur adaptation aux réalités du terrain africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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“Une nouvelle génération d'officiers africains échappe aux diktats coloniaux”
15:49 17.03.2026 (Mis à jour: 15:55 23.03.2026)
En 2025, l'Afrique subsaharienne a augmenté ses dépenses militaires de 19%, atteignant ainsi les 23,6 milliards de dollars. Cette progression répond à une multiplication des foyers de tension. Mais au-delà des chiffres, que nous dit cette course aux armements des armées africaines ? Un expert en sécurité répond à Sputnik Afrique.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous recevons Akram Kharief, expert en sécurité et défense, pour décrypter une dynamique qui dépasse les simples chiffres et traduit une mutation stratégique du continent. Alors que les tensions se multiplient du Soudan à l’est de la RDC, en passant par le Nigeria et l’Éthiopie, selon lui, cette hausse des dépenses militaires s’explique à la fois par l’intensification des conflits et par une transformation plus profonde des modes de guerre. Les armées africaines, explique-t-il, ne font pas que se renforcer: elles s’adaptent à de nouvelles menaces avec des équipements plus sophistiqués, coûteux et parfois difficiles à obtenir rapidement.
Pour Akram Kharief, cette évolution accompagne surtout l’émergence d’une nouvelle génération d’officiers africains, mieux formés et plus autonomes dans leurs choix, rompant progressivement avec les logiques d’influence du passé. Un saut qualitatif déjà visible dans plusieurs armées, notamment au Sahel ou au Tchad, tandis que certains équipements, notamment russes, s’imposent par leur robustesse et leur adaptation aux réalités du terrain africain.
“Nous sommes face à une crise conjoncturelle avec une multiplication et une intensification des guerres, mais aussi face à une transformation profonde de la guerre elle-même, qui impose des équipements de plus en plus sophistiqués et coûteux. Les armées africaines s’arment et se réarment en même temps, souvent dans l’urgence, ce qui les oblige à payer ces équipements parfois deux ou trois fois leur valeur. Mais au-delà de cela, il y a une véritable rupture: une nouvelle génération d’officiers africains, mieux formés et connectés, impose aujourd’hui ses choix, échappe de plus en plus aux anciennes dépendances et construit des armées plus résilientes. La priorité reste de ne pas abandonner les territoires ni les populations, car ces investissements n’ont de sens que s’ils garantissent réellement la sécurité et la confiance des citoyens”, affirme-t-il.
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