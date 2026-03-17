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Leadership féminin et solidarité: l’engagement des femmes maliennes pour un développement inclusif

Leadership féminin et solidarité: l’engagement des femmes maliennes pour un développement inclusif

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Dans cet épisode de Tandem, Mariam Hassane Maiga, Présidente Fondatrice de l'ONG GESTE, analyse comment l’engagement associatif et communautaire des femmes... 17.03.2026, Sputnik Afrique

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Leadership féminin et solidarité: l’engagement des femmes maliennes pour un développement inclusif Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Mariam Hassane Maiga, Présidente Fondatrice de l'ONG GESTE, analyse comment l’engagement associatif et communautaire des femmes transforme la vie des femmes, des enfants et des jeunes au Mali.

Selon la présidente fondatrice de l'ONG GESTE, l’organisation se consacre à l'autonomisation des femmes et à la protection des enfants: “Pourquoi pas les hommes? Parce que dans une famille où la femme et l'enfant sont protégés, naturellement l'homme en bénéficie. Vous vous êtes déjà très gâtés, oui”.Elle ajoute que l'autonomisation des femmes n'est pas seulement importante, elle est primordiale dans un monde où elles occupent une place croissante non seulement dans la famille, mais aussi dans la société et la communauté. Selon l'experte, cela passe par l'éducation et la formation: les femmes sont souvent en retrait faute d'information et d'accompagnement, d'où la nécessité de les placer au cœur de la société.Les principaux défis incluent:“Même si on n'est pas comme vous les hommes, on essaye, on essaye de se battre. Donc, donnez-nous l'opportunité aussi d'être au cœur des décisions, au cœur de montrer notre potentiel. On a besoin de plus d'accès. On a besoin de nous faire un peu confiance. À nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs aussi,” a souligné Mariam Hassane Maiga.Mariam Maiga, originaire du Nord, insiste sur le fait que le Mali vit un conflit interne entre Maliens, et non une guerre entre pays, et appelle à la négociation pour écouter les préoccupations du Nord et ramener la paix.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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