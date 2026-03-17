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"La simultanéité des conflits en Iran et en Afghanistan-Pakistan n’est pas le fait du hasard"

"La simultanéité des conflits en Iran et en Afghanistan-Pakistan n’est pas le fait du hasard"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi le dernier... 17.03.2026, Sputnik Afrique

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"La simultanéité des conflits en Iran et en Afghanistan-Pakistan n’est pas le fait du hasard" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi le dernier conflit ayant opposé le Pakistan à l'Afghanistan est à analyser dans la même dynamique du conflit au Moyen-Orient entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre.

Selon Me Alain Duflot, les deux belligérants sont acteurs de scénarios préparés par ces puissances. Les États-Unis cherchent une revanche contre les Talibans qui les ont chassés en 2021 et visent à reprendre la base de Bagram.À son avis, la quasi-simultanéité des conflits majeurs dans la région —Iran-USA-Israël et Afghanistan-Pakistan— n’est pas le fait du hasard. Cette situation illustre un changement de paradigme mondial: depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances du Conseil de sécurité de l’Onu préservaient les situations de paix pour le bien commun.Me Alain Duflot poursuit en notant que, depuis une vingtaine d’années, une dérégulation mondiale s’opère, due à:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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