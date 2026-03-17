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"La simultanéité des conflits en Iran et en Afghanistan-Pakistan n’est pas le fait du hasard"
"La simultanéité des conflits en Iran et en Afghanistan-Pakistan n’est pas le fait du hasard"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi le dernier... 17.03.2026, Sputnik Afrique
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"La simultanéité des conflits en Iran et en Afghanistan-Pakistan n’est pas le fait du hasard"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi le dernier conflit ayant opposé le Pakistan à l'Afghanistan est à analyser dans la même dynamique du conflit au Moyen-Orient entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre.
Selon Me Alain Duflot, les deux belligérants sont acteurs de scénarios préparés par ces puissances. Les États-Unis cherchent une revanche contre les Talibans qui les ont chassés en 2021 et visent à reprendre la base de Bagram.À son avis, la quasi-simultanéité des conflits majeurs dans la région —Iran-USA-Israël et Afghanistan-Pakistan— n’est pas le fait du hasard. Cette situation illustre un changement de paradigme mondial: depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances du Conseil de sécurité de l’Onu préservaient les situations de paix pour le bien commun.Me Alain Duflot poursuit en notant que, depuis une vingtaine d’années, une dérégulation mondiale s’opère, due à:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"La simultanéité des conflits en Iran et en Afghanistan-Pakistan n’est pas le fait du hasard"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi le dernier conflit ayant opposé le Pakistan à l'Afghanistan est à analyser dans la même dynamique du conflit au Moyen-Orient entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre.
Selon Me Alain Duflot, les deux belligérants sont acteurs de scénarios préparés par ces puissances. Les États-Unis cherchent une revanche contre les Talibans qui les ont chassés en 2021 et visent à reprendre la base de Bagram.
"L’Afghanistan pour les USA version Trump, c’est un peu le Groenland du Proche-Orient en termes de place stratégique pour une intervention et/ou un contrôle des pays voisins ou proches, y compris des puissances comme la Chine ou l’Inde", a affirmé Me Alain Duflot.
À son avis, la quasi-simultanéité des conflits majeurs dans la région —Iran-USA-Israël et Afghanistan-Pakistan— n’est pas le fait du hasard. Cette situation illustre un changement de paradigme mondial: depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances du Conseil de sécurité de l’Onu préservaient les situations de paix pour le bien commun.
"C’est également la période où les velléités territoriales de ces mêmes grandes puissances se sont apaisées, à l’exemple de la Chine qui, depuis la fin de la Guerre, n’a jamais annexé militairement Taïwan, chaque État étant plus ou moins satisfait du territoire qui lui était reconnu."
Me Alain Duflot poursuit en notant que, depuis une vingtaine d’années, une dérégulation mondiale s’opère, due à:
la perte totale d’influence de l’Onu en tant que "gardien de la paix mondiale";
la montée des nationalismes
et la prise de conscience des pays de leur destin souverain -comme l’Afrique se libérant peu à peu du néocolonialisme;
l’exemple dangereux des États-Unis, dont les interventions ont provoqué une réprobation de Moscou à Paris et de Brasilia à Ottawa, qualifiées de violations grossières du droit
international risquant une déstabilisation planétaire.
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