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La guerre contre l’Iran risque d’affecter gravement les économies africaines

La guerre contre l’Iran risque d’affecter gravement les économies africaines

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Houda Hazami, docteure tunisienne en science politique et chercheuse spécialiste de la coopération économique... 17.03.2026, Sputnik Afrique

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La guerre contre l’Iran risque d’affecter gravement les économies africaines Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Houda Hazami, docteure tunisienne en science politique et chercheuse spécialiste de la coopération économique internationale, analyse les répercussions de la guerre au Moyen-Orient entre l'Iran et la coalition israélo-US sur les économies africaines, notamment en matière d'énergie et d’alimentation.

D’après la chercheuse, le conflit impactera durement les économies d’Afrique de l’Ouest et subsahariennes en perturbant:Houda Hazami précisequ’un prolongement de la guerre entraînera une inflation et une hausse des prix du carburant, de l’énergie, des engrais, puis de la viande et de la volaille. Les leaders africains défendent un ordre international basé sur des règles pour respecter la souveraineté, privilégier la diplomatie et le droit international, et éviter les décisions unilatérales des grandes puissances comme les États-Unis ou Israël. L’Afrique doit protéger sa stabilité via le multilatéralisme.Selon Houda Hazami, la Chine et la Russie, fondateurs des BRICS, entretiennent des relations solides avec l’Afrique, favorisant un développement autonome et un futur équitable malgré l’incertitude.Elle a souligné que le président Abdel Fattah al-Sissi, Président d'Égypte, ravivait le rêve de Gamal Abdel Nasser par une coopération solide avec la Russie, illustrée par le projet nucléaire d’Al-Dabâa, soutenu et financé par Moscou. Сe partenariat permettrait à l’Égypte d’avancer vers la septième place mondiale selon des études occidentales, offrant un modèle de développement technologique et de souveraineté pour l’Afrique via des partenariats internationaux.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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