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"La banque de l'Otan a pour objectif la création d'un empire militaire et politique supranational"
"La banque de l'Otan a pour objectif la création d'un empire militaire et politique supranational"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, auteur du livre Voir l’Afrique avec les yeux du futur... 17.03.2026, Sputnik Afrique
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"La banque de l'Otan a pour objectif la création d'un empire militaire et politique supranational"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, auteur du livre Voir l’Afrique avec les yeux du futur, explique les objectifs militaires et financiers stratégiques des promoteurs de l'idée de création d'une "banque de l'Otan" pour réarmer l'Europe en vue d'un conflit avec la Russie.
Sébastien Périmony affirme que l'idée d'une banque de l'Otan pour financer le réarmement européen vise à créer un empire militaire et politique supranational. Comme l’avait dit l’ex-secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg en 2021: "La porte de l’Otan doit rester ouverte à toutes les démocraties qui aspirent à la rejoindre".Il rappelle que le rapport Otan-2030 liste les alliés recherchés par les États-Unis face à la Russie et la Chine:L’Indopacifique intéresse surtout l’Otan pour encercler la Chine, via des partenariats approfondis -avec l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud- et des discussions internes avec l’Inde pour une éventuelle collaboration.D’après Sébastien Périmony, il faut réorganiser le système financier mondial avec une réserve commune de matières premières pour tous les pays, au-delà de la domination du dollar. Dans chaque nation, restaurer la souveraineté en sortant de l’Union européenne et de l’Otan, en supprimant des institutions comme la Banque mondiale et le FMI, et en recréant des banques nationales de développement pour la réindustrialisation et les investissements productifs au bénéfice des populations.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"La banque de l'Otan a pour objectif la création d'un empire militaire et politique supranational"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, auteur du livre Voir l’Afrique avec les yeux du futur, explique les objectifs militaires et financiers stratégiques des promoteurs de l'idée de création d'une "banque de l'Otan" pour réarmer l'Europe en vue d'un conflit avec la Russie.
Sébastien Périmony affirme que l'idée d'une banque de l'Otan pour financer le réarmement européen vise à créer un empire militaire et politique supranational. Comme l’avait dit l’ex-secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg en 2021: "La porte de l’Otan doit rester ouverte à toutes les démocraties qui aspirent à la rejoindre".
Il rappelle que le rapport Otan-2030 liste les alliés recherchés par les États-Unis
face à la Russie et la Chine:
Au Nord:
Suède et Finlande;
À l’Est:
Géorgie, Ukraine et Bosnie-Herzégovine;
En Méditerranée:
Tunisie et Jordanie;
En Afrique:
partenariats avec l’Union africaine et le G5 Sahel.
L’Indopacifique intéresse surtout l’Otan pour encercler la Chine, via des partenariats approfondis -avec l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud- et des discussions internes avec l’Inde pour une éventuelle collaboration.
D’après Sébastien Périmony, il faut réorganiser le système financier mondial avec une réserve commune de matières premières pour tous les pays, au-delà de la domination du dollar. Dans chaque nation, restaurer la souveraineté en sortant de l’Union européenne et de l’Otan, en supprimant des institutions comme la Banque mondiale et le FMI, et en recréant des banques nationales de développement pour la réindustrialisation et les investissements
productifs au bénéfice des populations.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !