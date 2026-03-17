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Cameroun: "La mise sur pied de la commission mixte d'enquête peut paraître une belle avancée"
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Le Président camerounais a ordonné la création d'une commission d'enquête afin d'investiguer sur le trafic illégal d'or au Cameroun. Au micro de Sputnik... 17.03.2026, Sputnik Afrique
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Cameroun: "La mise sur pied de la commission mixte d'enquête peut paraître une belle avancée"
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Le Président camerounais a ordonné la création d'une commission d'enquête afin d'investiguer sur le trafic illégal d'or au Cameroun. Au micro de Sputnik Afrique, Dupleix Fernand Kuenzob a commenté cette initiative lancée par le leader camerounais.
Retrouvez également dans cette émission: -Charles Mian, docteur en philosophie politique et sociale, sur la procédure judiciaire que veulent engager les pays africains contre les ex-puissances coloniales pour leur rôle dans l'esclavage et la traite transatlantique. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Cameroun: "La mise sur pied de la commission mixte d'enquête peut paraître une belle avancée"
Le Président camerounais a ordonné la création d'une commission d'enquête afin d'investiguer sur le trafic illégal d'or au Cameroun. Au micro de Sputnik Afrique, Dupleix Fernand Kuenzob a commenté cette initiative lancée par le leader camerounais.
"Écoutez, la mise sur pied de la commission mixte d'enquête pour statuer sur le scandale de l'or peut paraître une belle avancée. Mais il faut se demander quel sera le sort réservé à ce rapport, qui est le destinataire final de ce rapport. Si ce n'est pas un rapport qui sera public, cette avancée, que la mise sur pied de l'enquête essaie d'augurer va s'estomper rapidement, parce que le public n'aura pas part à ce qui s'est réellement passé", a déclaré M.Kuenzob au micro de Zone de Contact.
"Bien évidemment, il faudrait qu'au-delà des travaux de la Commission, qu'il y ait d'éventuels coupables, que ces personnes soient sanctionnées, et effectivement sanctionnées, soit en remboursement de ce qu'on peut calculer comme revenu potentiel, mais aussi qu'elles soient sanctionnées en termes même de suspension par rapport à l'exercice de l'activité minière", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Charles Mian, docteur en philosophie politique et sociale, sur la procédure judiciaire que veulent engager les pays africains contre les ex-puissances coloniales pour leur rôle dans l'esclavage et la traite transatlantique.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !