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Cameroun: "La mise sur pied de la commission mixte d'enquête peut paraître une belle avancée"

Cameroun: "La mise sur pied de la commission mixte d'enquête peut paraître une belle avancée"

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Le Président camerounais a ordonné la création d'une commission d'enquête afin d'investiguer sur le trafic illégal d'or au Cameroun. Au micro de Sputnik... 17.03.2026, Sputnik Afrique

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Cameroun: "La mise sur pied de la commission mixte d'enquête peut paraître une belle avancée" Sputnik Afrique Le Président camerounais a ordonné la création d'une commission d'enquête afin d'investiguer sur le trafic illégal d'or au Cameroun. Au micro de Sputnik Afrique, Dupleix Fernand Kuenzob a commenté cette initiative lancée par le leader camerounais.

Retrouvez également dans cette émission: -Charles Mian, docteur en philosophie politique et sociale, sur la procédure judiciaire que veulent engager les pays africains contre les ex-puissances coloniales pour leur rôle dans l'esclavage et la traite transatlantique. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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