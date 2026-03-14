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La Côte d'Ivoire entend renforcer son dispositif de lutte antiterroriste - ministre de la Défense

La Côte d'Ivoire entend renforcer son dispositif de lutte antiterroriste - ministre de la Défense

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Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a exprimé vendredi l'engagement de son pays à renforcer le dispositif de lutte contre le... 14.03.2026, Sputnik Afrique

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Lors d'une cérémonie officielle de recueillement à Grand-Bassam marquant le 10e anniversaire de l'attaque terroriste qui avait frappé cette ville balnéaire située à environ 30 km au sud-est d'Abidjan, il a évoqué un renforcement significatif des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, désormais mieux entraînées et mieux équipées. Le ministre a également souligné l'intensification de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, indiquant que ce combat constituait une priorité absolue pour la Côte d'Ivoire et ses partenaires. Le 13 mars 2016, trois hommes armés avaient ouvert le feu sur des centaines de personnes présentes dans trois hôtels et sur la plage de Grand-Bassam. L'attaque avait fait 19 morts, dont neuf Ivoiriens, quatre Français, un Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigériane, ainsi qu'une personne non identifiée, ainsi que 33 blessés.

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