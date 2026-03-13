https://fr.sputniknews.africa/20260313/la-loi-algerienne-de-criminalisation-de-colonisation-va-peut-etre-enclencher-un-effet-domino--1084277633.html

La loi algérienne de criminalisation de colonisation "va peut-être enclencher un effet domino"

La loi algérienne de criminalisation de colonisation "va peut-être enclencher un effet domino"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Charly Kengne, spécialiste des questions géopolitiques, analyse les raisons de l'adoption en 2025 d’une loi qualifiant la... 13.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-13T09:58+0100

2026-03-13T09:58+0100

2026-03-13T09:58+0100

podcasts

algérie

loi

effet domino

france

occident

union européenne (ue)

colonisation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0d/1084277462_0:5:1081:613_1920x0_80_0_0_38bfeecab22b6b616aeb5f6f932e377a.jpg

La loi algérienne de criminalisation de colonisation "va peut-être enclencher un effet domino" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Charly Kengne, spécialiste des questions géopolitiques, analyse les raisons de l'adoption en 2025 d’une loi qualifiant la colonisation française en Algérie de "crime d'État" et son importance pour l'Afrique.

Selon Charly Kengne, cette décision historique a une portée importante pour l'Algérie, car elle ancre la mémoire de la colonisation dans le champ législatif, rendant toute normalisation diplomatique conditionnée par la reconnaissance préalable de ce crime. Pour l'Afrique, c'est un précédent qui montre que les États ne se contentent plus de discours, mais utilisent leurs propres institutions pour définir leur passé, défiant ainsi le récit métropolitain.D'après ce dernier, c’est à Paris d’expier ses crimes coloniaux pour rester un partenaire admissible. Loin de cette brouille diplomatique dans le cadre justement de la démarche algérienne, cela place l’Hexagone devant ses responsabilités.

algérie

france

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

podcasts, algérie, loi, effet domino, france, occident, union européenne (ue), colonisation, аудио