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"Dans le monde balistique d’aujourd’hui, le porte-avions est plus une menace qu’une opportunité"

"Dans le monde balistique d’aujourd’hui, le porte-avions est plus une menace qu’une opportunité"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, explique pourquoi dans le contexte de développement de missiles... 13.03.2026, Sputnik Afrique

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"Dans le monde balistique d’aujourd’hui, le porte-avions est plus une menace qu’une opportunité" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, explique pourquoi dans le contexte de développement de missiles balistiques hypersoniques, à l'instar de ce qui se passe au Moyen-Orient dans le conflit opposant l'Iran aux États-Unis et Israël, le porte-avions est devenu "plus une menace qu’une opportunité".

Selon l’expert, l’opération américaine était paradoxale: très planifiée sur le plan logistique, mais improvisée sur les plans politique et stratégique. Il souligne plusieurs erreurs clés de Washington:François Martin ajoute qu'"aucune thalassocratie n’est plus protégée par aucun navire", que seuls les sous-marins le restent mais sans pouvoir emporter d’avions, et que le développement du commerce maritime obligera les pays à s’entendre sur des règles communes, faute de quoi la piraterie généralisée s’installera.

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